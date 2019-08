Avast (V revizi, 12m cíl = v revizi) - Skvělé výsledky vedly k navýšení guidance (Komentář k výsledkům)

Výsledky: Naše odhady hospodářských výsledků za první pololetí vycházely z guidelines managementu. I přesto všechny hlavní položky výsledovky více či méně překonaly naše odhady. Upravené fakturace (tj. částka placená za poskytované služby včetně předplatného na následující roky) meziročně vzrostly o 6,8 % na 459,6 mil. USD. Nejvíce tomuto růstu napomohl přímý spotřebitelský segment. Upravené tržby meziročně vzrostly o 5,8 % na 426,8 mil. USD. Ziskovost měřená pomocí upravené EBITDA narostla o 6,5 % na 236,5 mil. USD. Upravená EBITDA marže se meziročně zvýšila o 36 bb na 55,4 %.

Hlavní trendy:(1) Upravené fakturace nejvíce narostly díky spotřebitelskému segmentu, který si meziročně polepšil o 8,8 % ze 400,1 mil. USD na 435,2 mil. USD. V rámci tohoto segmentu jsou tři dílčí pod-segmenty, a to přímý spotřebitelský segment pro počítače (+10,4 % na 340,5 mil. USD meziročně), přímý spotřebitelský segment pro mobily (-9 % na 39,4 mil. USD) a nepřímý spotřebitelský segment (+14,4 % na 55,3 mil. USD). (2) Dle očekávání se v prvním pololetí příliš nedaří poslednímu segmentu, a to službám pro malé a střední podniky, kde došlo k meziročnímu poklesu o 18,9 % z 30,1 mil. USD na 24,4 mil. USD. Důvodem jsou probíhající restrukturalizační procesy s cílem zajistit profitabilitu tohoto segmentu a hlavně divestice Managed Workplace, která v minulém pololetí vygenerovala upravené fakturace ve výši téměř 5 mil. USD. (3) Upravená EBITDA rostla o 6,5 % z 222,1 mil. USD na 236,5 mil. USD nejen díky samotnému růstu tržeb, ale napomohly tomu také synergické efekty z akvizice společnosti AVG a implementace IFRS 16. (4) Avast oznámil záměr vyplatit mezitímní dividendu ve výši 4,4 centů, což představuje přibližně 3,6 GBp na akcii s výplatou v říjnu.

Dopad na předpovědi, cílovou cenu akcie a doporučení: Společnosti Avast se podařilo snížit úroveň zadlužení, když čistý dluh klesl o 9 % z 1,21 mld. USD ke konci roku 2018 na 1,11 mld. USD na konci první pololetí letošního roku. Došlo tak ke snížení poměru zadlužení (tj. čistý dluh / cash EBITDA) z 2,5násobku ke konci 2018 na 2,4násobek v H1. Management upravil guidance na tento rok, když očekává růst upravených tržeb na horním okraji pásma vyšších jednotek procent. Opět by tomuto růstu měl kralovat spotřebitelský segment. Vzhledem k tomu, že tržní cena akcií překročila naši cílovou cenu, dáváme dočasně naše doporučení do revize do doby vydání nové analýzy. Avast se aktuálně obchoduje za 12,02násobek EV/EBITDA, zatímco tento ukazatel je pro srovnatelné firmy ze sektorového indexu S&P 500 Software Industry na úrovni 15,24násobku.

Očekávané události

: Společnost zveřejní své hospodářské výsledky za třetí kvartál letošního roku v pátek 18. října.