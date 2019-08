14.h - US trhy se chystají obnovit své předchozí klesání. výnosová křivka přešla do inverze

Americké akciové trhy se po včerejším křepčení vrací na dráhu racionality a míří opětovně do výraznějších minusů. Jednak kvůli slabým makrům z Evropy a Číny a druhak kvůli přiznání, že včerejší krok, který způsobil tolik nadšení byl způsoben snahou zachovat "šťastné a veselé" na straně amerických spotřebitelů, což ovšem dokonale podkopalo celkovou věrohodnost a rozhodnost amerických postojů v obchodní při s Čínou. Třetím důvodem, který stále nabírá na síle je vyhrocený vývoj situace v Hong Kongu, který hrozí přejít v otevřený konflikt mezi Čínou a bývalou britskou kolonií.V důsledku všech těchto faktorů se americká výnosová křivka pro vládní dluhopisy dostala definitivně na inverzní dráhu, kdy výnos 10letých dluhopisů je nižší než v případě jejich dvouletých protějšků.Takový vývoj má silné negativní konsekvence směrem k bankovnímu sektoru, který je také lídrem předobchodního propadu trhů.Ve sledované historii od roku 1978 výnosová křivka pouze 5x došla do inverzního vývoje, naposledy v roce 2005. V průměru trvalo ekonomice spadnout do recese po vyslání takového signálu 22 měsíců.Akciové trhy v průměru během 18 měsíců od vyslání signálu rostly o 15%.Odliv z rizikových aktiv následně sráží akciové trhy do červených čísel.