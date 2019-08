Prohrál Trump včera svou obchodní válku s Čínou? Svou důvěryhodnost dokonale podkopal

Včerejší krok US administrativy v odložení či zrušení tarifů na některé kategorie amerického zboží v zájmu zachování "šťastných a veselých" vánočních svátků pro běžné Američany nezůstal bez komentářů některých investorů. Z jejich reakcí je patrné, že názor, že tímto krokem možná prohrál svou obchodní válku s Čínou nebude daleko od pravdy.Krok ukázal hlavní slabinu prezidenta Trumpa, kterou je jeho ambice být prezidentem i v dalším období a snaha podrobit tomuto cíli mnohé respektive vše. Trump přiznal, že důvodem pro odklad zavedení tarifů byly obavy z negativního vlivu na předvánoční nákupní sezónu, která je hlavní svého druhu v roce. Jinými slovy, prezident si nechce před volbami v příštím roce rozházet potenciální voliče. Ti musí být spokojení a pozitivně naladění.Podle některých komentářů toto byl zlomový bod, který výrazně ovlivní celý další vývoj obchodní pře a to směrem ve prospěch Číny. Trumpova pozice tímto byla nezvratně podkopána. Z jeho "siláckých" vystoupení si už nikdo včetně Číňanů nemusí dělat výraznější vrásky. Americký prezident sice navrch vystupuje jako rázný a silný politik, ale kdykoli je následná reakce akciových trhů záporná v řádu několika procent, tak své stanovisko mění a koriguje v zájmu zachování "všeobecné spokojenosti".Objevily se také komentáře v tom smyslu, že čínská strana bude vyčkávat s nějakým zásadnějším řešením obchodní krize minimálně do zvolení nového US prezidenta s šancí, že se jím stane někdo s kým bude o něco rozumnější pořízení.Zatím není zřejmé, jestli čínská strana přijde s nějakým vstřícným krokem. Podle některých komentářů by to bylo logické, že jde o "nějaký výměnný obchod", ale nemusí to tak nutně být. Podle agenturních zpráv čínský ministr obchodu telefonicky hovořil se svým americkým protějškem Roberte Lightizerem a ministrem financí Mnuchinem s tím, že rozhovory budou pokračovat během zhruba dvou týdnů.Čína ale už prokázala, že má možnosti jak překonat některé negativní momenty celé pře. Může část vývozu odklonit jiným směrem, může oslabit svou měnu, aby takový odklon podpořila.