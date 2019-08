Motorkářů umírá na silnicích stále více, často nehody zaviní sami

Počet smrtelných nehod motorkářů stále roste - jen za loňský rok zemřelo na silnicích 91 motocyklistů, což je o 28 víc než v předchozím roce. Přes polovinu nehod zavinili právě motorkáři. Nejčastěji jde o muže ve věku od 39 do 44 let.

Právě kvůli vysoké nehodovosti se rozhodlo ministerstvo dopravy ve spolupráci s Besipem pro novou kampaň s názvem Limit, která je zaměřená především na rizikovou skupinu.

"Jsou to právě lidé, kteří s řízením motorky nemají takové zkušenosti, většinou do pěti let. Zároveň jde o lidi, kteří mají už dlouho auta a mají pocit, že na silnici už zvládnou všechno," vypočítává Tomáš Neřold z Besipu.

Na kampani se podílí Lukáš Pešek, úspěšný český motocyklový závodník, který mimo jiné vyučuje i bezpečnou jízdu na motocyklech v provozu. Součástí kampaně bude právě i škola bezpečné jízdy pro veřejnost.

"Bude to zhruba pro sto lidí a budou se tam v podstatě vyučovat základní věci. Dneska lidi jezdí rychle, ale neumí zatáčet, brzdit. A to se jim budeme snažit vysvětlit a naučit je to," říká Pešek.