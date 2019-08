Porovnání osob zapsaných v seznamu dle § 15 ZISIF, fondu kvalifikovaných investorů, investičního zprostředkovatele a OCP

Do povědomí investičních poradců a investiční veřejnosti stále více vstupují informace ohledně alternativních fondů, tedy subjektů registrovaných dle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Pokud investiční poradce obsluhuje omezený počet klientů z okruhu rodiny a svých známých nemusí si hned žádat o licenci investičního zprostředkovatele či obchodníka s cennými papíry.

Vymezený okruh osob mohou správci obsluhovat prostřednictvím osoby, která je zapsána do seznamu osob vykonávající činnost dle § 15 ZISIF. Zápis subjektu dle § 15 ZISIF do seznamu ČNB je oproti získání registrace fondu kvalifikovaných investorů (FKI), licenci investičního zprostředkovatele (IZ), či dokonce licence obchodníka s cennými papíry, jednodušší a méně nákladný. Dle našich zkušeností lze proces registrace a přípravu klientské smluvní dokumentace stihnout i do 30 dnů.

Níže v tabulce prezentujeme základní rozdíly mezi výše uvedenými subjekty.