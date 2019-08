Prodejní signály na akcie Tesla (TSLA) & Heineken (HEIA)

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu čtyř světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu (stop-loss i cílové ceny). Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.

Prorazí akcie Tesla (TSLA) vlajkovou formaci směrem dolů?

Očekávalo se, že výrobce elektrických vozidel v červenci vykáže dobré výsledky a dobré údaje o prodeji, což by přineslo naději do řad investorů. K rozčarování došlo 24. července. Ukázalo se, že ztráta byla mnohem vyšší, než se předpokládalo a kýžená výše prodeje také nebyla dosažena.

Zklamání mnoha investorů se okamžitě projevilo gapem směrem dolů. Mezitím prodejní tlak poněkud poklesl, ale zdá se, že jde pouze o klid před bouří. Na grafu vidíme vlajkovou formaci, která by brzy měla být proražena směrem dolů. Samozřejmě by to byla vynikající krátká příležitost.

Krátkou pozici můžeme otevřít již na 227 USD, ale bezpečnější vstup bude na ceně 225 USD. Stop-loss umístímě na cenu 241 USD. Náš cenový cíl je low cena z června 2019 – 180 USD.





Prorazí akcie Heineken (HEIA) support pozici?

Nizozemská pivovarnická společnost zatím vynikala v aktuálním kalendářním roce skvělými výsledky. Cena akcií vzrostla o více než 30 %. Býkům však v posledním čtvrtletí došla energie. Provozní zisk společnosti navíc vzrostl jen nepatrně. Od té doby čelí akcie náporu medvědů.

Samozřejmě zde hraje roli také momentálně nepříznivé prostředí na akciových trzích. Akcie se vrátily do oblasti supportu na ceně 93 EUR, kde se posledních měsících stabilně obchodovaly. Pokud však dojde k proražení tohoto supportu, lze v následujících měsících očekávat ostrý downtrend.

Slibný vstup do krátké pozice je na ceně 92 EUR. Stop-loss pak umístíme nad high cenu ze středy. Domníváme se, že je docela možné, že by ceny mohly klesnout až k cenové mezeře z poloviny února. To nám dává atraktivní poměr rizika a zisku.





Získejte kompletní analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF.

Registrujte se k odběru investičního newsletteru Breakout Trader zcela zdarma a bez závazků na odkazu www.lynxbroker.cz/breakout-trader.

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletter.