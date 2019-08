Risk-on mód. Ale na jak dlouho?

Nálada na trzích nebyla v posledních dnech nikterak pozitivní. Investoři se odvraceli od rizikových aktiv a zaměřovali se na bezpečné přístavy. Včerejší den však přinesl obrat do tzv. risk-on módu. Otázkou je, jak dlouho vydrží. Na jeho dlouhověkost bychom s jistotou rozhodně nesázeli.

O úlevu se postaral Úřad amerického obchodního zmocněnce, který oznámil dvě klíčová rozhodnutí. Tím prvním je posunutí dodatečného cla o velikosti 10 % uvaleného na část čínského dovozu z 1. září na 15. prosinec, druhým pak udělení celní výjimky na vybrané čínské produkty, které jsou důležité kvůli zdraví či národní bezpečnosti. Relativně pozitivně vyzněla i dnešní informace agentury Bloomberg citující neveřejné čínské zdroje zapojené do americko-čínského vyjednávání. Podle nich čínská strana nadále počítá s pokračujícím jednáním, které je naplánované na září.

Posun cel a udělení výjimky pomohlo americkým akciím k růstu, na devizových trzích jsme pak pozorovali zpevnění dolaru a měn rozvojových trhů. Naopak bezpečné přístavy jako japonský jen a švýcarský frank ztrácely. Právě u těchto měn byla reakce relativně výrazná, což je dáno zejména jejich intenzivním posilováním z předchozích dní.

Jak dlouhou risk-on mód vydrží? Přikláníme se spíše ke krátkodobému, dost možná až k jepičímu, životu než k tomu dlouhodobému. Byť je posunutí cel a udělení výjimky pozitivním krokem z americké strany, nadále chybí jakékoliv detailnější info o průběhu obchodního vyjednávání. Stále proto platí, že americko-čínské debaty jsou křehké a jejich posun se může změnit v podstatě ze dne na den.

K návratu k risk-off módu přispívají i další faktory. Zmínit je možné hongkongské protesty, nejistotu kolem brexitu či italskou koaliční krizi, pro část emerging markets pak hraje roli výsledek argentinských primárek. Výčet pokračuje americkou výnosovou křivkou měřenou spreadem výnosů 2letého a 10letého dluhopisu, která včera stála jen těsně před inverzí (spread dosáhl cca 0,8 bazických bodů). V tomto případě se samozřejmě dá argumentovat deformací programem kvantitativního uvolňování či změnou časové prémie v čase, a tedy i změnou predikční schopnosti, věříme ale, že samotná inverze by část trhu ovlivnila a ještě více přidala na odklonu od rizika. V neposlední řadě nelze zapomenout na data, ať už jde o propad německé ekonomiky ve druhém čtvrtletí, horší německý ZEW index či zpomalení čínského průmyslu na 17letá minima.

Pozitivní nálada je tedy omezena mnohými nejistotami, které podle nás nakonec převáží. Na devizových trzích by to znamenalo návrat k bezpečným přístavům, jako je japonský jen a švýcarský frank, a naopak odklon od rizikových emerging markets. Nic se rovněž nemění na výhledu posunu globální měnové politiky směrem k akomodativnější formě. Trhy stále očekávají pokles amerických i evropských sazeb, a to v nejbližším možném termínu, kterým je září.

Do kurzu eurodolaru dnes mohou promluvit data jako evropský průmysl a HDP eurozóny za druhý kvartál. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1183 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,76 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1189 do 1,1256 EURUSD.*

Risk-on mód se podepsal i na regionu střední a východní Evropy. Koruna vůči euru zpevnila jen mírně, mnohem větší posun byl pozorován u maďarského forintu. Ve dvojici s dolarem bylo rovněž dosaženo zisků, ovšem jen krátkodobých. Na jejich odevzdání se totiž podepsala posilující americká měna vůči té evropské.

Z pohledu technické analýzy je klíčová hranice 25,80 za euro, která by měla zafungovat jako support. Uvidíme, zda jej investoři otestují například v návaznosti na dnes zveřejněné HDP za druhý kvartál. Reportovaná čísla byla ve výsledku nad očekávání lepší. České hospodářství rostlo tempem 0,6 % mezikvartálně a 2,7 % meziročně, trh přitom čekal 0,5 % a 2,6 %.

Podle nás ale koruna nakonec zůstane nad úrovní 25,80 za euro. Aktuálně se v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,83 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,80 až 25,86 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,93 až 23,10 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

