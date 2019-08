Trump: Tarify odkládáme, protože nechceme Američanům kazit vánoce (před volbami)

Americký prezident Donald Trump včera později v průběhu dne v souvislosti s oznámeným zrušením či odložením plánovaných tarifů na některé vybrané kategorie čínského zboží potvrdil to, co bylo zjevné hned od začátku a sice, že tento krok souvisí s předvánoční nákupní sezónou, která je hlavní svého druhu v roce.Trump přímo uvedl "Děláme to pro Vánoční sezónu, protože některé tarify by mohly mít negativní vliv na americké spotřebitele".A proč jsou pocity amerických spotřebitelů v souvislosti s letošními vánocemi tak důležité? I to je zřejmé. Příští rok se konají prezidentské volby a Donald Trump se chce ucházet o druhý služební mandát a k tomu potřebuje "spokojené" voliče. Na seznamu položek s odkladem náběhu tarifů až na 15. prosince místo původně plánovaného 1. září jsou například klíčové kategorie spotřební elektroniky jako jsou mobilní telefony, tablety, herní konzole a další "spotřební" zboží mající silnou vazbu na vánoční nákupy.Podle dostupných statistik tržby v průběhu americké vánoční maloobchodní nákupní sezóny představují zhruba 20% celoročních tržeb. Naposledy dosáhly úrovně cca 719 mld. USD . V průměru Američané očekávají útratu v jejím průběhu kolem 794 USD . Obchodníci posilují své týmy o cca 525 000 osob.