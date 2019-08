ČEZ: Prodej Počerad a možný zájem o rumunská aktiva

Prodej elektrárny Počerady je podle finančního ředitele ČEZu Nováka nejlepší varianta. Do konce roku se o tom musí rozhodnout. Následně by se elektrárna prodala za 2 mld. Kč v 2024. Před dvěma roky nabízela Vršanská uhelná 10 mld. Kč, ale dozorčí rada transakci neschválila. ČEZ uzavřel s Vršanskou uhelnou v roce 2013 smlouvu o dodávkách uhlí do Počerad. Součástí smlouvy jsou i dvě opce (2015 a 2024) na prodej elektrárny. Jednu v roce 2015 ČEZ nevyužil a o druhé se musí rozhodnou do konce tohoto roku.

Státní rumunská společnost Hidroelectrica se zajímá o nákup rumunských aktiv ČEZu. Podle agentury Bloomberg hledá poradce pro proces due-diligence. ČEZ hledá pro rumunské operace kupce, ale zároveň několikrát zopakoval, že není nucen prodávat za každou cenu. Počká si na odpovídající nabídku. Zprávu považujeme za neutrální.