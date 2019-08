Rozbřesk: Další zvrat v obchodní válce, USA odkládají platnost nových cel

Donald Trump včera zmírnil obavy z globální obchodní války, když odložil uvalení cel na některé výrobky a jiné ze “sankčního seznamu” úplně vyškrtl. Cla na telefony a vybranou elektroniku budou nově uvalena až od poloviny prosince a dovozy farmaceutického zboží a výrobků důležitých pro národní bezpečnost byly ze sankčního seznamu úplně vyškrtnuty. Trhy přivítaly tento krok s nadšením. Akcie táhly vzhůru zejména technologické tituly - Apple si připsal přes 4 % a širší index S&P 500 povyskočil vzhůru o 1,5 %. Naopak bezpečné dluhopisy smazaly trochu ze svých masivních zisků z posledních seancí, stejně jako zlato, které spadlo ze šestiletých maxim.



Je však otázkou, jak dlouho může optimismus trhům vydržet. Odklad se týká pouze zhruba poloviny zboží z posledního sankčního seznamu, zbytek by měl být zatížen cly už od začátku příštího měsíce. Poslední krok navíc zapadá do dosavadní taktiky Donalda Trumpa nejprve soupeře “zastrašit”, potom “trochu povolit” a nakonec zase udeřit. Nic ani tentokrát nenasvědčuje, že by se schylovalo ke skutečnému obchodnímu příměří. Donald Trump spíše prezentoval včerejší krok jako vstřícné gesto k americkému spotřebiteli před Vánoci než vůči Číně a současně dál kritizoval Peking za měnové manipulace. Čínští diplomaté mohou včerejší rozhodnutí ocenit tím, že vůbec dorazí na jednání do Washingtonu na začátku příštího měsíce. Nic víc však v tuto chvíli asi čekat nelze.



Příkopy mezi oběma stranami zůstávají hluboké a trhy si to dříve nebo později uvědomí. Po zbytek tohoto týdne sice ještě může na trzích (do té doby řešících navíc napětí v Hongkongu a propady argentinského pesa) převážit úleva. Základní obavy z eskalující obchodní války ale zůstávají ve hře. A dnes po ránu na ně znovu poukázala i čínská čísla ukazující nejhorší výsledek průmyslu za posledních 17 let.Na české koruně trochu polevilo napětí s tím, jak globální akciové trhy ocenily odložení amerických cel (viz úvodník). Česká koruna se ale k žádným výraznějším ziskům nenadechla a zůstává nad 25,80 EUR/CZK . Dnešní český HDP pozitivně kontrastuje s německým, ale pravděpodobně koruně nijak výrazně nepomůže. Tuzemská ekonomika ve druhém čtvrletí rostla o 0,6 % mezikvartálně, 2,7 % meziročně. Očekáváním dle konsensu Bloomberg bylo 0,5 %, respektive 2,6 %. Německá ekonomika vykázala mezikvartální pokles o 0,1 %, v souladu s konsensuálním očekáváním analytiků a ekonomů.

Zahraniční forex

Americký dolar si včera na frontě s eurem opět připsal solidní zisky, které jej katapultovaly zpět pod 1,12 EUR/USD. Impulsem přitom nebyla o desetinu procentního bodu vyšší než očekávaná inflace ve Spojených státech (1,8 %), ale příval tržního optimismu z dalšího překvapivého zvratu v obchodním konfliktu. Americký prezident Trump se totiž rozhodl oddálit platnost podstatné části nových cel na čínské importy (zejména spotřební zboží) až do 15. prosince a některá dokonce zcela škrtl (např. farmaceutické výrobky). V původním termínů 1. září tak začnou být uplatňována 10% cla „pouze“ na čínské importy v přibližné hodnotě 150 mld. dolarů (asi polovina původního plánu), což americký prezident vysvětloval snahou zabránit zdražování v předvánoční nákupní sezóně.



Dnes bude eurodolar ve střehu zejména s ohledem na očekávané číslo k růstu HDP v Německu. To totiž napoví, jak si stojí největší evropská ekonomika ve světle obchodních válek, přičemž očekávání jsou nastavena na mírný mezikvartální pokles (-0,1 %). Pokud by se však ukázalo, že německá ekonomika ztrácela ve druhém čtvrtletí výrazněji, euro by se mohlo, v kombinaci s přetrvávající politickou nejistotou v Itálii, opětovně dostat pod tlak.



Vlna optimismu spojená s oddálením platnosti amerických 10% cel na některé čínské výrobky včera katapultovala cenu ropy Brent o téměř pět procent výše. Dnes ráno však ropa dostává tvrdý direkt v podobně slabých makro čísel z čínské ekonomiky , které vrací její cenu zpět k hranici 60 USD /barel. Nad očekávání slabá byla v červenci zejména čínská průmyslová produkce , která přidala k dobru meziročně pouhých 4,7 %, což je nejméně za posledních 17 let. Zklamaly také maloobchodní tržby, které jen potvrdily, že domácí poptávka v ekonomice , která je aktuálně zodpovědná za téměř polovinu růstu poptávky po ropě, rozhodně není v nejlepší kondici.Americké akciové trhy si včera připsaly více než procentní zisky a zkorigovaly tak ztráty z posledních dvou dní. Tahounem růstu byly tituly z technologického sektoru, kdy Micron zpevnil o 4,8 %, Lam Research o 4,7 %, Nvidia o 3 % a například Apple o 4,2 %. Akcie Best Buy přidaly 6,5 % a společnost Mattel Hasbro zakončily seanci o 4,6 %, resp. 2,8 % výše. Pozornost investorů zamířila ale i na společnost Viacom , která oznámila spojení se CBS . Reakcí byl růst Viacomu o 2,4 % a CBS o 1,4 %. Dolů naopak zamířily těžaři zlata kdy Newmont Mining odepsal 2,1 %. Index Dow Jones posílil o 1,4 %, S&P 500 o 1,5 % a Nasdaq o 2 %.