Souhrn 13.8. - USA si nechtějí kazit předvánoční nákupní sezónu a to přehlušilo všechny negativní zprávy dne, ropa silně v plusech, BCPP nestihla plně reagovat

12.h - Evropa se noří do červených čísel kvůli Singapuru a Hong Kongu, US výnosy dále klesají, euro slabší, ropa smíšeně,

BCPP v minusu, ČEZ jen lehce roste

Hlavní zprávy dne

Pražská burza při po dlouhé době nadprůměrné likviditě nestihla zcela zareagovat na změnu trendu v zahraničí a skočila jen v červené nule.Evropské akciové trhy se po většinu dne pohybovaly v červených číslech pod tíhou hned několika negativních faktorů v čele se slabou ekonomikou Singapuru, obavami spojenými s vývojem v Hong Kongu a rostoucí politické nejistotě v Argentině, Itálii a také ve Velké Británii. Vypadalo to ztracený den, ale pak přišla náhlá změna související s oznámením amerického ministerstva obchodu, že vyřazuje případně pozdržuje začátek platnosti zvýšení tarifů pro některé konkrétní druhy zboží v čele s mobilními telefony, laptopy, herními konzolemi a dalším zbožím. Trhy toto vzaly jako silně pozitivní signál ve smyslu zmírnění obchodní války. Zdá se ale spíše, že americká administrativa nechtěla svým spotřebitelům a obchodníkům pokazit předvánoční nákupní sezónu, která je klíčovou v roce.Podrobněji o hlavních negativních vlivech v dopoledním souhrnu - viz níže.US trhy od začátku obchodování silně rostou. Daří se především technologiím a obecně společnostem s velkou zahraniční/čínskou angažovaností. Euro v průběhu dne oscilovalo s dolarem kolem včerejšího závěru. Koruna euru na tom byla podobně. Ropa dopoledne vyčkávala a po výše zmíněném oznámení výjimek z tarifů a jejich pozdržení se vydala výrazně vzhůru a to v obou hlavních kontraktech. Brent se vyšvihl nad hranici 60 USD za barel. BCPP bohužel nestihla plně zareagovat na pozitivní změnu v zahraničí a zvládla se pouze dotáhnout k nulové změně oproti včerejšímu závěru. Hlavní pozornost na sebe poutaly akcie Kofoly . Prvně jmenovaný titul v reakci na velice silné výsledky za 2Q posílil, ale přesto poněkud rezervovaně. Vedení i přes opravdu silný kvartál pouze potvrdilo své cíle, což zřejmě drželo titul "na uzdě". Kofola oproti tomu vysloveně zklamala očekávání většiny trhu, což se projevilo silnou korekcí vedoucí až pod hranici 300 Kč Výsledky za 2Q vyhlížejí netrpělivě akcie Avastu. Nedařilo se bankám kvůli obecnému negativnímu vývoji výnosů a dalších podmínek na finančních trzích.