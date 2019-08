Rodina, základ hypotéky. Jak mohou rodiče pomoci dětem k bydlení?

Hypotéka z druhého patra

Společné bydlení více generací v jednom domě nemusí vyhovovat každému. Představme si situaci, kdy syn či dcera uvažují o tom, že se odstěhují z domu rodičů do vlastního bytu v nedalekém městě, kam dojíždí za prací . Našetřeno na úhradu 20 procent kupní ceny bytu ze svého ale dosud nemají. Rodiče by rádi pomohli, ale sami dnes šetří na důchod a budoucí nezbytné opravy domu. Nabízí se tak možnost získat hypotéku na celou kupní cenu bytu díky jejímu dozajištění domem rodičů. Má to ale jeden háček.