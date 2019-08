Fitch: Negativní výnosy vládních dluhopisů nejsou známkou silné ekonomiky, spíše jen pokřiveného trhu

Analytici ratingové agentury Fitch se kriticky vyslovili k fenoménu negativních výnosů vládních dluhopisů . Tento finanční nešvar či paradox, který aktuálně dosahuje rozměru cca 15 biliónů USD , není známkou silné ekonomické situace daných zemí, kterých se týká, ale spíše celkového pokřivení trhu a trendu vysoké popularity dané třídy aktiv pro investory hledající především bezpečí za každou cenu. Negativní výnos takových dluhopisů jinými slovy není známkou silné ekonomické a celkově stabilní situace v dotčených zemích. V mnoha případech jde spíše o důsledky pokřivení trhu vzniklých přílišnou stimulační snahou centrálních bank v podobě programů QE případně velkoplošných nákupů aktiv ve snaze stimulovat ekonomiku a podpořit růst inflace Například Německo nyní nabízí negativní výnosy v širokém spektru splatností až do 30 let a jeho ekonomika právě balancuje na prahu recese.Podle Fitch negativní výnosy do splatnosti nyní nabízejí dluhopisy 10 zemí světa.Fitch upozorňuje na nebezpečí pozdějších problémů s financování státních výdajů a dluhů v případě, že výnosy začnou růst.