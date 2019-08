Kvalitní obal zvyšuje zisk

Naší ambicí je změnit u zákazníků vnímání obalu jako „nutného zla“ a přesvědčit je přípravou a realizací optimálního způsobu balení zboží jak z ekonomického hlediska, tak s ohledem na požadavky přepravy i ekologie.

Nejběžnější pohled na přepravní balení ze strany uživatelů spočívá v tom, že obal je „nutné zlo“, každý ho potřebuje, ale jelikož není vnímán jako přidaná hodnota (nerealizuje se na něm zisk), snaží se na této nákladové položce maximálně ušetřit.

Naší ambicí je přesunout vnímání obalů tak, že sice nerealizuje zisk, ale pomocí kvalitního obalu se dají ovlivnit ostatní náklady: snížení počtu reklamací, méně zaměstnanců v klientském centru, méně nespokojených zákazníků… tzn., že ve finále kvalitní obal snižuje náklady, tedy zvyšuje zisk.

U exportního balení hlavně pro námořní a leteckou přepravu si firmy více uvědomují, že balení je extrémně důležité. Pokud něco přepravuji na druhý konec světa, tak náklady na dopravu jsou velké a úměrně tomu by měla odpovídat i kvalita obalu. Při jakémkoliv problému s obalem v cílové destinaci mohou růst náklady na vyřešení do astronomických částek. Jako dodavatelé obalových řešení tedy musíme navrhnout a realizovat takový způsob balení, který by odpovídal nejen povaze zboží a podmínkám transportu, ale také musí odpovídat například legislativním, klimatickým, popřípadě hygienickým podmínkám konkrétní země.

Vliv na obal má doprava i ekologie

Na druhé straně je trh s přepravními obaly také ovlivněn samotnými dopravci. Přepravní podmínky, které dopravce stanovuje, musí brát jeho zákazníci v úvahu a přizpůsobit jim balení svého zboží.

Jedná se například o zboží, které prochází při přepravě systémovou částí, tedy technologií automatického třídění, kdy přepravce stanovuje limitní i tvarové standardy.

Samostatnou kategorií jsou potom až agresivní ekologické vlivy. Zákazníci se stále více zajímají nejen o to, do čeho zásilku nebo zboží zabalí, ale také o to, co se tímto obalem stane, až doslouží. Bude se dát ekologicky zlikvidovat? Rozloží se v přírodě? Spousta firem vyrábějících obalový materiál se snaží vyhovět požadavkům a nabízí EKO či BIO varianty obalových materiálů. Bohužel ne vše, co se tváří na první pohled „zeleně“ nakonec tak „zelené“ není.

Příklady:

Optimalizace výplňových materiálů v zásilkách e-shopu s drogistickým zbožím, rozuměj jejich zásadní snížení. Příjemci balíku považují užívání výplňových materiálů za nadbytečnou ekologickou zátěž, a ačkoliv 90% veškeré kosmetiky a drogerie má plastový prodejní obal, což jim nevadí, je transportní obal vnímán jako neekologický. Přitom je jasné, že snížením výplně se zároveň zvýší počet reklamací, přibude škodních událostí, tedy rozbitého zboží a v konečném důsledku se uhlíková stopa spíše zvětší.

Výplňové materiály z kompostovatelných plastů – zní to velice pěkně, ale realita většinou bývá jiná. Materiál je kompostovatelný (rozložitelný) jen při řízeném procesu kompostování (teplota, vlhkost, atd.), na zahrádce se nám sice rozpadne (vizuální efekt je super) ale pouze na spoustu mikročástic, které jsou v podstatě nezničitelné.

Plast versus papír (u výplňových materiálů) – na první pohled se zdá být papír mnohem ekologičtější. Realita je však opačná. Proces recyklace papíru je 9 až 12 krát náročnější na spotřebu energií, vody a chemie (potřebné k vyčištění vody spotřebované v průběhu recyklace papíru) čili mluvíme o 9 až 12 krát delší uhlíkové stopě …

Přepravní obalová řešení

Při přípravě i realizaci přepravního balení bereme do úvahy všechny faktory, tedy optimální rovnováhu ekologické zátěže a dostatečné ochrany zboží vzhledem k jeho povaze, přepravní podmínky i ekonomickou náročnost jak výroby, tak samotného způsobu balení.

Navrhujeme a realizujeme nebo dodáváme přepravní obaly pro vnitrostátní i mezinárodní přepravy (včetně zaoceánských).

Příklad:

Jedním z projektů, který jsme úspěšně uvedli do provozu je tzv. double paleta.

Zákazník vyrábí přípojnicové flexibilní systémy přenášející a rozvádějící elektrickou energii v účelových a průmyslových stavbách, ale také v méně obvyklých prostorech, jako jsou například větrné elektrárny, letiště a velké námořní lodě. Oproti tradičním kabelům přípojnicové systémy nabízejí výrazné výhody především ve flexibilitě a rychlosti montáže i demontáže připojení koncových strojů a zařízení. Každý kus má délku 4 m a jednotlivé prvky se pak sestavují do potřebné délky přímo v místě realizace.

S ohledem na objem, váhu a povahu zboží jsme společně se zákazníkem vymysleli tzv. dvojitou, neboli double paletu, která má velkou výhodu v tom, že se dá výškově přizpůsobit a tím i maximálně využít prostor v dopravních prostředcích, to znamená, že se nepřeváží „vzduch“.

Zákazníkovi dodáváme jednotlivé komponenty, ze kterých si sestaví paletu přesně dle aktuálních potřeb.

Na sestavení palety jsou potřeba 2 palety, 2 top palety a různé druhy přířezů, které se používají jako stojny a proklady. Zákazník si sám dle potřeb přířezy zakracuje a přímo ve svých výrobních prostorách sestaví potřebnou paletu pomocí pneumatických hřebíkovaček.

Paleta je certifikovaná na nosnost 1260 kg.

Výhodou tohoto řešení je velká variabilita – zákazník si na místě vyrobí obal s odpovídající výškou a zároveň šetří peníze tím, že efektivněji využívá přepravní prostor.

Přepravní balení ale dodáváme také na klíč s veškerým servisem, tedy realizací / zabalením produktu přímo na místě, kde zákazník potřebuje.