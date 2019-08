Telegraph: 54% Britů by nevadil tvrdý brexit

Podle průzkumu britského listu The Telegraph by 54% Britů nevadilo, kdyby premiér Boris Johnson vyřadil z rozhodování o případném neřízeném brexitu vyřadil parlament. Ten již dříve odhlasoval, že možnost neřízeného brexitu respektive brexitu bez dohody s EU není přípustná.Preference vládní Konservativní strany po nástupu Borise Johnsona do jejího čela a na premiérský stolec stouply o 6 procentních bodů na 31%. Podpora opozičních Labouristů se pohybuje kolem 27%.Premiér Johnson je dlouhodobě zastáncem odchodu z EU i za cenu tvrdého brexitu . Krátce po svém nástupu do funkce uvedl, že ostrovní království EU každopádně opustí ke konci letošního října s patřičnou dohodou nebo i bez ní. Dosažení dohody se zatím zdá velmi vzdálené a možnost tvrdého brexitu se každým dnem stává více pravděpodobnou.