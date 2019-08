Kofola (Koupit, 12m cíl = 482 CZK) - Smršť deště a nákladů srazila ziskovost Kofoly (Komentář k výsledkům)

Výsledky hospodaření: Výsledky společnosti Kofola ČeskoSlovensko za druhý kvartál 2019 nenaplnily naše očekávání zejména v oblasti ziskovosti. Konsolidované tržby meziročně vzrostly o 0,4 % na 1 741,1 mil. CZK. Ukazatel ziskovosti EBITDA klesl o 13,1 % a dosáhl 306,4 mil. CZK.

Hlavní trendy a fakta: (1) K 0,4% růstu konsolidovaných tržeb nejvíce přispěl příznivý vývoj v adriatickém segmentu, kde došlo k meziročnímu růstu tržeb o 14 mil. CZK, tedy o 4,0 %. Solidní růst vykázal také nový segment Fresh & Herbs, a to 3,8 %, tedy o 6 mil. CZK meziročně. Nejsilnější segment ČeskoSlovensko oslabil o 1,0 %, když vygeneroval o 12 mil. CZK nižší tržby meziročně. Hlavním důvodem špatných výsledků v nejsilnějším segmentu bylo velmi špatné chladné a deštivé květnové počasí. (2) Pokračuje restrukturalizace provozoven konceptu Ugo, kdy do konce roku 2017 trvalo období tzv. hájení. Kofole šlo primárně o co největší rozšíření pobočkové sítě. Od počátku roku 2018 se Kofola zaměřuje na rentabilitu svých poboček a došlo k redukci počtu vlastních poboček z 36 na konci Q2 18 na 35 v Q2 19. Souběžně s tím však narostl počet franšíz ze 42 na 46. I když počet vlastních poboček meziročně klesl o jednu, tak Kofola vygenerovala o 4 mil. CZK vyšší tržby, které dosáhly 126 mil. CZK.(3) Ziskovost v Q2 19 ovlivňovaly protichůdné faktory. Pozitivně působily meziročně nižší ceny cukru. Tento pozitivní efekt byl však převážen vyššími mzdovými náklady a náklady na logistiku.(4) Čistý dluh společnosti od konce roku 2018 vzrostl z 2,43 mld. CZK na 2,92 mld. CZK a poměr čistého dluhu vůči EBITDA dosáhl hodnoty 2,9. Zvýšení čistého zadlužení bylo ovlivněno novým účetním předpisem IFRS 16, na jehož základě dochází ke kapitalizaci operativního leasingu a tedy přesunu podrozvahových položek do rozvahy.

Potenciální dopad na předpovědi, cílovou cenu a doporučení: Druhý kvartál nebyl pro společnost Kofola příliš vydařený, ať už kvůli špatnému květnovému počasí či vyšším nákladům. I přes to všechno se dá pozitivně hodnotit vývoj v adriatickém regionu, kde doposud Kofola zápasila se zvýšením prodejů. Vzhledem k extrémním vedrům ve třetím kvartále můžeme očekávat, že se výpadek tržeb bude výrazně kompenzovat. Management společnosti potvrdil v průběhu konferenčního hovoru k výsledkům svoji guidance pro letošní EBITDA, kterou očekává ve výši 1080 mil. CZK, což je v souladu s našimi očekáváními. Na základě potenciálu společnosti do budoucna ponecháváme naše doporučení Koupit.

Rizika: Hlavním rizikem pro Kofolu jsou ceny vstupních komodit, jako je cukr a obalové materiály. Stejně tak i případný neúspěch při rozjezdu chorvatských aktivit, kde firma vidí značný potenciál do budoucna.

Očekávané události

: Oznámení hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí 2019 se uskuteční v pondělí 11. listopadu odpoledne.