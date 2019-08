Podle Nového Zélandu jsou kryptoměny peníze

Nová směrnice se konkrétně vztahuje na platby prostřednictvím kryptoměn, ale takové, které jsou součástí pravidelného platu zaměstnancům. V tom případě jsou tedy stanoveny na pevnou částku. Legislativa se navíc vztahuje pouze na výdělečné a mzdové subjekty, nikoli na osoby samostatně výdělečně činné a jiné daňové poplatníky. Nespadají sem tedy odměny v systémy akcií, bonusy provize ani odměny nejrůznějšího druhu.

Podmínkou je přímý převod na FIAT

Aby mohl být plat vydaný v kryptoměnách zdanitelný, musí být především ihned směnitelný za klasickou FIAT měnu. Pokud daná kryptoměna nelze převést přímo, daňová komise Nového Zélandu nepovažuje tyto prostředky za měnu v plnohodnotném smyslu slova.





Daňové úřady po celém světě začínají reagovat

Zákonodárci a daňoví úředníci po celém světě se o otázku kryptoměn zajímají stále více a více. Blockchainové technologie se pomalu stávají součástí každodenních životů nás všech a vlády se pochopitelně bojí nebezpečí daňových úniků. V Británii například nově chtějí po kryptoměnových burzách, aby zveřejňovaly určitá data o svých transakcích. Samozřejmě měla být hlavním důvodem opět ochrana před daňovými úniky a finančními podvody. Co myslíte? Berou si vlády v tomto směru příliš velké sousto nebo opravdu mají šanci kryptoměny do určité míry regulovat? A měly by to vůbec dělat?