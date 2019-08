Americká inflace na dosah cíle centrální banky (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americká inflace v červenci zrychlila na dosah cíle centrální banky. Na směřování Fedu to však nic nemění a v září se dočkáme dalšího snižování sazeb. Italský senát dnes rozhodne o termínu hlasování o nedůvěře vlády, což by mělo být následováno stanovením data předčasných voleb. V regionu nás čekají jen druhořadé statistiky.

ZEW ukáže další pokles důvěry

Zatímco v Německu by druhý odhad inflace neměl přinést nic nového, americká červencová čísla ukáží zrychlení inflace ke dvěma procentům. Stejně jako v předchozím měsíci se propisují do cen cla na dovážené čínské zboží. Ačkoli se jedná o jednorázový zásah, minimálně do května příštího roku budou zvyšovat meziroční dynamiku. V červenci rostly také ceny energií v čele s pohonnými hmotami. Meziročně se tak inflace dostane k hodnotě 1,8 %. Na naší prognóze zářijového snížení úrokových sazeb to však nic nemění.

Italský senát rozhodne o hlasování o nedůvěře vlády

Italský senát odložil stanovení termínu hlasování o nedůvěře vládě na dnešek. Časový harmonogram tak dává současné vládě další týden života s tím, že hlasování proběhne 20. srpna. Podle nás je tak největší pravděpodobnost předčasných voleb na přelomu října a listopadu, což koliduje s termínem stanovení rozpočtu eurozóny. Alternativou však je i dočasná úřednická vláda nebo nová vládní koalice. Tomu však dáváme menší šance.

Region nic nového nepřinese

Regionální kalendář je pro dnešní den prázdny s výjimkou statistik ze zahraničního obchodu a platební bilance z tuzemska a Polska.

Inflace se opět vzdaluje cíli centrální banky

Spotřebitelská inflace v červenci zrychlila nad očekávání trhu i ČNB. Hlavním důvodem byl vyšší růst cen dovolených, než odpovídá tradičnímu sezónnímu pohybu v tomto měsíci. Pokračoval ale i trend rostoucích cen bydlení a potravin. V následujících měsících očekáváme, že inflace mírně zpomalí, zůstane ale stále vysoko nad dvouprocentním cílem centrální banky. Celý komentář naleznete na http://bit.ly/2N0Yb63.

Koruna paradoxně vyšší inflaci nevěnovala pozornost a společně s maďarským forintem více méně stagnovala. Polský zlotý si na druhou stranu připsal ztrátu v řádu jedné desetiny procenta.