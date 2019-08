Likvidací skončí ročně tisíce firem, dalším se to nedaří i desetiletí

Své podnikání v České republice končí každoročně likvidací tisíce firem. Od roku 2010 do letošního června jich bylo už 53 503, rekord drží rok 2018 s 10 198 zlikvidovanými podnikatelskými subjekty. Některé likvidace se ale ani po létech nedaří ukončit podle požadavků zákona. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Bisnode.



Zrušení společnosti likvidací je jedním z poctivých a zákonných způsobů ukončení podnikatelských aktivit, jejím výsledkem je vymazání firmy z obchodního rejstříku.



„Aktuálně je v ČR v procesu likvidace 40 583 firem, z toho 28 804 (71 %), které do něj vstoupily v období 2010 – 2019,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že likvidace firmy je ve srovnání s jejím založením náročný, drahý a zdlouhavý proces.



*data k červnu 2019, zdroj: Bisnode



„Průměrná délka likvidace firmy mezi lety 2010 až 2019 přesáhla 33 měsíců. Některé likvidace se táhnou už od 90. let minulého století, v našich databázích dokonce evidujeme devět dosud neukončených likvidací společností, které do tohoto procesu vstoupily v roce 1991,“ uvedla dále Petra Štěpánová z Bisnode.



„Odborné firmě zabere i jednoduchá likvidace bezproblémové společnosti zpravidla 6 až 9 měsíců, u složitějších případů ale nejsou výjimkou i celé roky,“ říká Michael Dobrovolný, manažer společnosti Smart Office & Companies ze skupiny APOGEO, která se likvidacemi firem zabývá.



„Řádná likvidace je totiž dosti složitá, dlouhá a velmi náročná na profesní odbornost, přitom by stačilo se legislativně inspirovat v zahraničí,“ dodává.



I proto je dnes podle jeho odhadu český obchodní rejstřík zaneřáděn nejméně 80-110 tisíci nečinnými, nekontaktními či jednoduše nepotřebnými entitami. To potvrzují i data Bisnode. „Podle interní metodiky Bisnode je v ČR zhruba 103 000 spících firem, což je pětina z celkového počtu všech registrovaných společností,“ připomíná Petra Štěpánová a pokračuje: „Vedle zapleveleného obchodního rejstříku spícími firmami je dalším nešvarem tuzemského podnikatelského prostředí vyhýbání se plnění informační povinnosti. Za posledních pět let finanční výkazy do sbírky listin ani jednou neuložilo zhruba 150 000 firem, tedy téměř třetina všech firem v ČR.“



„Vlastnění či působení v takovéto ‚spící společnosti‘ je rizikem jak pro společníky, tak statutární orgány, ale i jejich dědice. Ať už z toho důvodu, že se mohou stát terčem útoku nekalého živlu, který jejich jménem „podniká“ a např. odebírá zboží, nebo proto, že se o tyto firmy, v této souvislosti poněkud paradoxně, zajímají také finanční úřady a rejstříkové soudy, které je z rozličných důvodů mohou pokutovat, nebo je i takzvaně poslat do likvidace pokud v tomto procesu už nejsou, a to se všemi důsledky,“ varuje Tomáš Pacovský, partner APOGEO Group.

„Likvidátorem či opatrovníkem firmy pak bývá soudem ustanoven často společník či jednatel, a to je velmi nepříjemné, mimo jiné proto, že se této funkce a odpovědnosti nezbaví. I takzvaně ‚spící firma‘ totiž musí plnit své povinnosti vůči finančnímu, živnostenskému i statistickému úřadu, rejstříkům a evidencím a řadě dalších institucí,“ upozorňuje Michael Dobrovolný.



Ne každou společnost je také možné zlikvidovat. Týká se to zejména zadlužených nebo jinak problémových firem. Pak je třeba využít specializovaných služeb. „Například jednatel, který zjistí, že společnost je předlužená a nepodá insolvenční návrh, odpovídá za porušení zákonné povinnosti,“ doplňuje Pacovský.