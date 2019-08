Souhrn 12.8. - Evropa vyčkává, US trhy v minusech, euro nejisté, ropa v plusech, BCPP si jela svou a rostla

12.h - Evropa neudržela ranní růst, euro slábně, ropa klesá, BCPP jde proti a roste díky ČEZ

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do 33. týdne při celkem obstojné likviditě růstem.Evropské trhy zahájily nový týden při většinové nejistotě závěrečným lehkým růstem. Investoři celkově vyhlížejí další vývoj obchodní pře mezi USA a Čínou a velkou pozornost věnují politickému vývoji v Itálii a poslednímu vývoji protestů v Hong Kongu.US trhy zahajují v duchu pátečního poklesu. Trump minulý týden v závěru zaúřadoval, když prohlásil, že o dohodu s Čínou ve finále až tak nestojí, což dále zhoršilo obecnou náladu v tomto ohledu. Na tomto se na začátku nového týdne nic výraznějšího nemění. K negativní náladě si přisadily svými komentáři analytici hlavních bank snížením svých odhadů pro růst HDP ve 4Q roku a také zvýšením pravděpodobnosti možné recese - oboje viz níže. Euro vůči dolaru v první polovině dne ztrácelo, aby se pak ve druhé polovině dne dorovnalo zpět k pátečnímu závěru. Koruna euru oscilovala kolem nulové změny vůči pátečnímu závěru. Ropa po úvodních ztrátách nabrala lehce růstový směr. Důležitou roli dnes hrály výsledky Saudi Aramco, jež ukázaly poměrně výrazný pokles zisku, ale především klesající realizační ceny a komentáře o pokračujícím útlumu produkce. BCPP dnes nehleděla napravo ani nalevo a od začátku dne lehce rostla. Hlavní slovo v tomto hrály očekávané výsledky ČEZu , jež by měly být za 2Q výborné. Titulu prospělo také oznámení o znovuspuštění provozu 2. bloku JEDU.Dařilo se bankám a dividendovým akciím