MMF: Snížení daní není pravým důvodem růstu amerických investic

Investice amerických firem rostou. „Od schválení zákona o snížení daní v roce 2017 nakoupily americké firmy více strojů, softwaru a vytvořily více duševního vlastnictví. Podle některých názorů je klíčem tohoto růstu zmíněný zákon, snížení daně ze zisků z 35 % na 21 % a následný pokles nákladu kapitálu,“ píše Mezinárodní měnový fond. Dodává, že nižší náklad kapitálu by teoreticky skutečně měl podporovat investice, nicméně data ukazují, že reálný vývoj je trochu jiný.



MMF tvrdí, že za rostoucími investicemi stojí jednodušší vysvětlení než to, které se opírá o pokles daňové zátěže a nákladu kapitálu: Zvyšuje se domácí poptávka a tržby firem. „Růst tržeb a optimismus ohledně jejich dalšího vývoje jsou hlavními silami, které ovlivňují investice korporátního sektoru. Pokud například vlastník firmy očekává, že tržby budou i příští čtvrtletí dobré, roste pravděpodobnost, že do své společnosti zainvestuje,“ tvrdí MMF. A dodává, že podle jeho studie „v podstatě veškeré zvýšení investic po roce 2017 jde na vrub očekávané budoucí poptávky“.



Jak si ale vysvětlit, že snížení daňové zátěže mělo na chování firem tak malý dopad? MMF tvrdí, že citlivost firem na daňové změny během posledních let soustavně klesá a příčinou může být rostoucí tržní síla korporátního sektoru. Ta je patrná v řadě odvětví od letecké dopravy až po farmaceutické společnosti a technologie. V takovém prostředí je velká část zisků generovaná díky silné tržní pozici. Tyto monopolní zisky jsou sice kvůli daním ještě vyšší, ale u firem pokles daňové zátěže nevyvolává motivaci k výraznější změně chování včetně investic a výroby. Daňové změny tak mají dnes menší dopad než v minulých desetiletích. Fond poukazuje i na to, že firmy s vyššími maržemi měly v roce 2018 menší tendenci ke zvýšení investic než firmy s maržemi nižšími. A v následujícím grafu ukazuje na dlouhodobý růst marží amerických korporací, který může být známkou zmíněného zvyšování jejich tržní síly: Fond tedy konstatuje, že růst investic po roce 2017 není tažen snížením daňové zátěže, ale zejména lepšící se poptávkou a tržbami firem. Efektivitu snižování daní v této oblasti pak stále více tlumí popsaný růst tržní síly a s ní spojené monopolní zisky. V neposlední řadě pak MMF konstatuje, že politici mohou investice podpořit tím, že sníží míru ekonomické nejistoty, a to i vyřešením současných obchodních sporů, které Spojené státy vedou s některými zeměmi.Zdroj: MMF