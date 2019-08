ČR: Ve středu se objeví první odhad vývoje domácí HDP za 2Q19 - odhadujeme solidních +0,5%

Ostře sledované číslo publikované tento týden bude středeční Ekonomický růst by měl být nadále podporován silnou domácí poptávkou, tedy zejména spotřebou domácností a vlády. Naopak investiční aktivita podniků by měla, vlivem nejistého budoucího vývoje, který dopadá na úroveň výroby i nové zakázky, vykázat podstatně nižší hodnoty, než jsme pozorovali v loňském roce. To se ostatně projevilo už v datech za Q1, kdy tvorba hrubého fixního kapitálu mezičtvrtletně lehce klesla. Měsíční data obchodní bilance za duben až červen dopadla, i přes nepříznivou ekonomickou situaci u našich hlavních obchodních partnerů, nad očekávání. Příspěvek zahraničního obchodu by tak již nemusel přispívat k růstu záporně. V souhrnu tak odhadujeme, že si ekonomika ve druhém čtvrtletí oproti počátku roku polepšila o solidních 0,5 %. Podstatně hůře však pravděpodobně dopadne HDP u našich západních sousedů (rovněž zveřejněné ve středu). Nekončící negativní zprávy zejména z německého průmyslu neustále zhoršovaly odhady ekonomického růstu až na aktuální mezičtvrtletní pokles o 0,1 %. Ani doposud zveřejněné indikátory za srpen nenaznačují obrat ve vývoji, ale spíše další zhoršení.