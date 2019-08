Čínská PBOC je blízko vydání vlastní kryptoměny

Čínská centrální banka PBOC dnes oznámila, že je velice blízko spuštění své vlastní suverénní virtuální kryptoměny . Podle návrhu by nové mince mohla vydávat PBOC a případně také komerční banky účastnící se celého systému.Vývoj vlastní kryptoměny probíhal v PBOC posledních 5 let. Podle dostupných informací by nová virtuální měna nemusela běžet výhradně jen na čistě blockchainové bázi.Globální bankéři se v posledních týdnech vyslovují skepticky k chystanému projektu libra od Facebooku . Samotná PBOC zhruba před měsícem na jeho adresu poznamenala, že by celý projekt měl přejít pod dohled centrálních bank.