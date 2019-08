Inflace v červenci opět blízko 3 % (Analýzy makroindikátorů)

Inflace v červenci zamířila nad všechny odhady. Vyšší výsledek jde nicméně na vrub jedné položce a to vyšším cenám rekreací. Celkový výhled se červencovým údajem nemění. Do konce roku inflace mírně zpomalí, ale přesto se bude nacházet nad inflačním cílem ČNB. V příštím roce inflace zrychlí kvůli spotřebním daním.

Spotřebitelské ceny v ČR v červenci oproti červnu vzrostly o 0,4 %. Meziroční míra inflace tak zrychlila na 2,9 %. To bylo 0,2 procentního bodu nad očekáváním trhu i ČNB. Reakce kurzu české koruny na nová data byla zanedbatelná.

Meziměsíční nárůst cen byl tažen především zdražením rekreací a kultury. Zde se čekal o něco menší nárůst s ohledem na to, že v tomto segmentu k navýšení cen došlo již v červnu. Opět se zvyšovaly ceny nájemného (+0,5 %), a vzrostly i ceny finančních služeb (+2,3 %). Po předešlém zdražování došlo k poklesu cen brambor, což je sezónní jev. V meziročním vyjádření jsou největším tahounem vzhůru ceny potravin (příspěvek k meziročnímu zdražování 0,7 procentního bodu) a ceny bydlení a energií s příspěvkem k meziroční inflaci 1,4 pb. Ceny služeb rostou meziročním tempem 3,8 %. A ceny zboží tempem 2,4 %. Rychlejší růst cen ve službách koresponduje s dobrou kondicí domácí ekonomiky.

Jádrová inflace dle našeho výpočtu stále dosahuje stabilně vyšších hodnot poblíž 2,6 % meziročně a 0,3 % meziměsíčně (sezónně očištěno).

Jaký bude další vývoj cen? V nejbližších měsících proti sobě půjdou ceny u čerpacích stanic, které vlivem poklesu cen ropy klesají a z druhé strany naopak vyšší ceny potravin a všeobecně silná domácí poptávka daná silným trhem práce a nárůstem mezd. Meziroční míra inflace by tak do konce roku měla mírně klesat. Poptávkové tlaky v příštím roce pravděpodobně zmírní, nicméně inflace zůstane i tak blízko současných úrovní z důvodu plánovaného růstu spotřebních daní (blíže viz http://bit.ly/2YE4geV). Inflaci navíc ani nadále nebude tlumit koruna, od které očekáváme pro příští rok další mírné oslabení. Od inflace v příštím roce tak čekáme mírné zrychlení na 2,7 % z letos odhadovaných 2,6 %.

Inflace tedy zůstává a zůstane nad cílem ČNB, nicméně reakcí centrální banky bude v horizontu roku pravděpodobně stabilita úrokových sazeb.