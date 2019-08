Dnešní World Economic Climate Report od Ifo naznačí mnohé. Německu škodí Brexit

Dnes zveřejní vlivní institut Ifo svůj World Economic Climate Report, který se netýká klimatu, ale globální nálady = finanční trhy bude zajímat vnímaná pravděpodobnost recese. Je pravda, že průmyslové indikátory (PMI pro zpracovatelský průmysl) nedávají moc optimismu. V Německu jasný pokles a minimálně stagnace ve dvou dalších produkčních centrech, tedy v USA a Číně.



Nicméně zpracovatelský průmysl netvoří většinu ekonomiky. Dokonce i v Číně sektor služeb už tvoří nadpoloviční část ekonomiky, v USA dokonce 80 procent a Německo je uprostřed s cca 70 procenty. A indikátory služeb (PMI services) se drží v pásmu nad 50 body, což naznačuje, že sektor služeb roste.

Z tohoto pohledu je USA i Čína daleko od recese. Minimálně pro nejbližší období. Ale pokles průmyslu v Německu se dostal už do úrovně, kdy služby nebudou stačit přetlačit růst do kladných hodnot. Jinými slovy, historie nám ukazovala, že dokud zpracovatelský průmysl v Německu klesal o cca tři procenta, tak ekonomika jako celek mohla vykazovat růst nebo stagnaci. Ale červnové číslo s poklesem o šest procent už naznačuje, pokud se zopakuje i v dalších měsících, že růst německé ekonomiky se překlopí ve třetím kvartále do poklesu.

Michal už minulý týden na příkladu německých továrních zakázek ukazoval na zajímavý fakt: „objednávky ze světa kromě eurozóny poskočily meziměsíčně o pěkných 8,6 %. Celkové číslo však kvůli nízkému zájmu ze samotného Německa (-1 %) a ze zbytku eurozóny (-0,6 %) činilo jen 2.5% (meziročně 3,6 %). Tato čísla trochu nahlodávají obvyklou mantru, že Německu škodí především chabá poptávka z Číny [a tedy obchodní přestřelka mezi USA a Čínou]; z pohledu průmyslových objednávek je zahraničí už několik měsíců pro německé firmy větším tahounem než jejich domácí partneři.“ Čísla za vývozy to potvrzují. Zatímco vývozy do Asie (včetně Číny) rostou meziročně o pět procent a vývozy na americký kontinent dokonce o něco více (samotné USA +7%), tak vývozy do zbytku EU klesají téměř o tři procenta.







Co se děje v EU? Možná vás napadne recese v Itálii. Vývozy sice klesají, ale pokles je relativně malý. Struktura vývozů do EU ukazuje, že velký vliv na pokles má Brexit: kombinované vývozy do UK a Irska klesají o více než desetinu a vysvětlují necelou polovinu poklesu vývozů do EU.









Je potřeba ještě zmínit globální hodnotové řetězce, nebo globální produkční řetězce chcete-li. Máme tři centra: Evropu kolem Německa, Ameriku kolem USA a Asii kolem Číny. Statistika ukazuje, že procento vývozů ze zemí v těchto centrech je v Evropě výrazně více zapojeno do produkčního řetězce. Evropské země jsou mnohem více propojené obchodem a jejich vývozy tvoří ve velké míře ne finální produkty, ale subdodávky. Proto se obchodní nákaza v EU více rozšiřuje. A proto je Evropa více náchylná na obchodní války, či vystoupení jednoho z členů EU.



David Navrátil