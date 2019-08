Beach boy Salvini a další Itálie na trzích

Zatímco velká většina trhu se upíná k eskalaci obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou, v Evropě se rýsuje další rozbuška možného výprodeje. Postaral se o ni lídr krajně pravicové strany Liga severu Matteo Salvini, který volá po předčasných volbách.

Spory mezi vládní koalicí Ligy severu a Hnutí pěti hvězd vyvrcholily minulý týden, kdy se Hnutí pokusilo zastavit výstavbu vysokorychlostní dráhy mezi Turínem a Lyonem. Salvini v návaznosti na to uvedl, že tento krok potvrzuje zhroucení koalice, a proto je potřeba vypsat předčasné volby. Tomu by mělo předcházet hlasování o nedůvěře (o jednání již bylo oficiálně požádáno).

To vše se děje v době parlamentních prázdnin, což Salviniho evidentně netrápí. Potvrzuje to jeho poslední výrok: „Nic nebrání tomu, aby poslanci pracovali i v polovině srpna. Zákonodárci by měli zvednout zadek a pracovat.“ Podle odhadů by z předčasných voleb vyšla vítězně právě Liga s počtem hlasů v rozmezí 38-40 %. I proto se již Salvini vydal na lov voličů, a to zejména na italské pláže, díky čemuž si od médií vysloužil přezdívku „Beach boy“.

Předčasné volby nevnímají trhy pozitivně. V případě Itálie je situace navíc umocněna blížícím se termínem sestavení rozpočtu pro příští rok, které by se mohlo za absence vlády značně zkomplikovat. To vše na pozadí faktu, že tomu není tak dávno, kdy se Itálie vyhnula disciplinárnímu řízení ze strany EU z důvodu neplnění evropských rozpočtových pravidel.

V tuto chvíli bude záležet na načasování. Pokud by současný italský premiér rezignoval, prezident Mattarela by mohl rozpustit parlament a oznámit předčasné volby. Vzhledem k délce procesu přípravy a jednání s lídry by se volby mohly konat nejdříve v polovině října. Jenže právě tento termín je shodný s konečným termínem předložení návrhu rozpočtu Evropské unii. Byť není možnost prodloužení uzávěrky vyloučena, Itálie by stále hrála o čas. Do hry by se mohla dostat i hrozba zavedení rozpočtového provizoria, pokud by se nové vládě nepodařilo do konce roku získat parlamentní posvěcení navrhovaného rozpočtu.

Varianta rozpočtového provizoria ve spojení s dalším možným sporem s EU trhům logicky nevoní. I přesto, že ratingová agentura Fitch nezhoršila kreditní hodnocení země, výhled zůstává nadále negativní z důvodu zadlužení a nejistoty ohledně předčasných voleb. Prvotní tržní reakcí byl výprodej italských dluhopisů, nárůst swapů úvěrového selhání (5letý instrument se dostal na letošní maxima) a citelný propad zejména u akcií italských bank. V případě kurzu eura byla reakce z minulého týdne spíše utlumenějšího rázu.

Jak jsme viděli již dříve, investoři na „Itálii“ na trzích reagují zejména v oblasti dluhopisů. Není tomu tak dávno, kdy se spekulovalo o nárůstu spreadu mezi 10letým italským a německým dluhopisem až na 400 bazických bodů. V tuto chvíli se sice nacházíme na zhruba poloviční hodnotě, hrozba předčasných voleb a nejistého vývoje kolem rozpočtu by spread mohla poslat opět výše. Vyšší italské výnosy znamenají nejen větší zadlužování vlády, ale promítají se i dále. Desetiletý bond je obvykle považován za hlavní benchmark, od něhož se odvíjí další úvěrové instrumenty, což není pro zemi, kde sice podíl objemu nesplácených půjček klesl pod 10 %, avšak stále se drží na bezmála 9 %, zcela potěšující zpráva.

I přes utlumenější reakci spotového devizového trhu, z toho opčního je patrné, že investoři v době kolem října očekávají o něco rušnější prostředí. Tříměsíční implikovaná volatilita eurodolaru vzrostla na zhruba půlroční maximum dosahující bezmála 6,7 %. O něco slabší reakce pak byla pozorována u zájmu o zajištění. Tříměsíční strategie risk reversal se u EURUSD během minulého týdne posunula na lehce slabší hodnoty, což značí, že další část trhu se rozhodla skrze put opce zajistit proti případnému oslabení evropské měny. Celkově se tento ukazatel nachází v záporných hodnotách potvrzujících negativní sentiment na euru. Vedle dění kolem Itálie působí zejména očekávání ohledně ECB, která by dle odhadů měla snížit sazby, případně zavést další kroky směrem k více akomodativní měnové politice. Okrajově se může na zajištění podepisovat i brexit, jehož termín je načasován rovněž na říjen.

Pokud by došlo na scénář předčasných voleb, euro by se dostalo pod tlak. Úroveň možného oslabení by se vyvíjela v návaznosti na síle výše zmiňovaných kroků ECB, která by podle nás měla jednat již v září. Zapomínat nesmíme ani na nadále trvající hrozbu eskalace obchodních sporů mezi USA a Evropou, kde jasný prim hraje automobilový segment. Případnou brzdou oslabení eura by mohly být agresivnější kroky ze strany amerického Fedu, který by mohl dále snižovat sazby.

Během příštích měsíců bychom se tak z výše vyjmenovaných důvodů mohli dočkat posunu eurodolaru směrem k hranici 1,100 EURUSD. Podle agentury Bloomberg dosahuje pravděpodobnost, že se sledovaný pár v době tří měsíců udrží na touto úrovní, 78,5 %. K o něco silnějším hodnotám by mohly, hovoříme-li o Itálii, přispět jiné scénáře než předčasné volby. Nabízí se například obnovení stávající koalice, na které bychom si ale v tuto chvíli nevsadili.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1172 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,66 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1172 do 1,1222 EURUSD.*

Koruna se v závěru minulého týdne posunula nad hranici 25,80 za euro. Podobný posun k slabším hodnotám jsme pozorovali i u ploského zlotého. Maďarský forint naopak posiloval.

V pátek byl zveřejněn zápis ze srpnového zasedání ČNB. V něm zaznělo, že největší antiinflačním rizikem je zpomalení zahraničního růstu. V souvislosti s tím tak rada debatovala zejména citlivostní scénář polovičního růstu eurozóny v příštím roce. Vedle toho bylo zveřejněno plné znění Zprávy o inflaci.

„Zpráva poskytla důkladnější popis již několikrát zmíněného nového predikčního modelu g3+ nebo dopadů změn nepřímých daní na cenovou hladinu a měnovou politiku. Důležitou kapitolou je pak popsání a vyhodnocení ekonomických rizik spojených s prognózou tak, jak je vnímá ČNB,“ uvedl ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. „Hlavní riziko představují špatná čísla ze zahraničí, zvlášť pokud by nepříznivá situace u našich zahraničních obchodních partnerů byla déletrvající. V takovém případě by sazby jak v eurozóně (stínové úrokové sazby 3M EURIBOR), tak i ty domácí (3M PRIBOR) zaznamenaly pokles,“ doplnil.

Takový scénář je podle Šoltése konzistentní s nižší trajektorií základních úrokových sazeb určovaných ČNB. „Výhled rizikového scénáře ČNB tak není daleko od očekávání trhu, který připouští možnost snižování základní úrokové sazby ještě v letošním roce.,“ uzavřel ekonom.

Dnes ráno byla zveřejněna inflace za červenec. Odhad trhu stejně jako prognóza ČNB očekával 2,7 % meziročně. Realita však ukázala vyšší hodnoty, a to 2,9 %. Reakce na čísla byla mírná. Koruna se prozatím stále drží lehce nad 25,80 za euro.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,82 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,77 až 25,88 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,98 až 23,15 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.