Fitch potvrdila italský BBB rating

Itálie přežila

Ratingová agentura Fitch v pátek potvrdila Itálii BBB rating s negativním výhledem, což pro zemi, kde hrozí předčasné volby, byla mírná úleva. Negativní výhled ale stále naznačuje, že by agentura mohla rating v dohledné době snížit. To se může stát zejména v situaci, kdy by se zhoršil ekonomický nebo politický výhled, což vzhledem k možnosti předčasných voleb rozhodně zůstává ve hře. Agentura zároveň okomentovala další rizika spojená s fiskální situací v zemi, když narážela na rostoucí míru zadlužení a vysoký rozpočtový deficit. Fitch svůj makroekonomický výhled prozatím ale ponechala beze změny a počítá s letošním růstem italské ekonomiky o 0,1 %.

Vidina předčasných voleb v Itálii zvyšuje rizika spojená s Itálií a ohrožuje tamní akciový index. Velmi důležitou hranicí z technického pohledu může být hlavně support 20 100 euro. Zdroj: xStation5

Klidné obchodování a nízké objemy

Začátek týdne se zatím na trzích nese v poklidném duchu, a to i navzdory páteční ztrátám v USA. Asijské indexy ráno mírně rostly, když Šanghajský Composite přidával 0,7 % a Hang Seng rostl o 0,4 %. Japonské burzy dnes neotevřely kvůli svátku, takže objemy v Asii byly spíše podprůměrné. Japonská měna si své pozice ale zatím úspěšně udržuje a vůči dolaru dokonce mírně roste (0,3 %). Americké výnosy mezitím pokračují v opatrném růstu a dosahují 1,745 %, což je ale stále hluboko pod úrovněmi ze začátku tohoto měsíce.