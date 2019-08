Inflace se opět přiblížila třem procentům

Inflační tlaky v české ekonomice nepolevují. Meziroční inflace se po krátké přestávce vrátila na úroveň 2,9 % a nachází se tak téměř na samé horní hranici tolerančního intervalu ČNB Jen v červenci se spotřebitelské ceny zvýšily o půl procenta, a to především v důsledku zdražení dovolených o téměř čtvrtinu. V tuto dobu obvykle ceny dovolených svižně rostou s tím, jak probíhá sezóna dovolených, a eskalují poslední nákupy spotřebitelů. Vedle toho poskočily nahoru i nájmy, které s odstupem času reflektují vysoké ceny nemovitostí stimulované poptávkou po bydlení Meziroční inflace je tedy téměř tříprocentní hranici a stále platí, že za její polovinu jsou odpovědné rostoucí náklady na bydlení . Nejenom ceny nemovitostí a nájmů, ale i energie , vodné, stočné a další služby, bez kterých se nelze obejít, soustavně zdražují. A jak naznačují ceny silové energie v zahraničí, například konec zvyšování účtů za elektřinu zůstává ještě v nedohlednu.S vyšší inflací musíme počítat i v dalších měsících. Je velmi nepravděpodobné, že by se inflace mohla v blízké budoucnosti vrátit k cíli ČNB , tedy tam, kde by ji centrální banka ráda viděla. Zvlášť když i dílčí cenové indexy, které abstrahují od zásahů v podobě regulace nebo daňových změn, nenaznačují žádnou úlevu tlaku na růst cenové hladiny. Z pohledu ČNB je nyní asi nejvýhodnější variantou dál vyčkávat a ponechat úrokové sazby beze změny, byť finanční trhy už předjímají sérii rychlého snižování sazeb.