Rozbřesk: Italská koaliční krize a německé HDP rozhodnou o náladě v Evropě

Jako by nejistoty na trzích nebylo málo, a tak ke konci týdne přišel nový zásah z Itálie. Liga severu chce konec koalice a předčasné volby. Pokud to potvrdí parlament, můžeme mít v horším případě v Itálii předčasné volby již v říjnu (v lepším až v Q1 2020), a to by se trhům vůbec nemuselo líbit. Jednak proto, že nemusí být dost času na schválení rozpočtu pro rok 2020, který je v případě Itálie v posledních letech vždy velice pečlivě prověřován v Bruselu. Současně také proto, že by se italské předčasné volby trefily prakticky přesně do plánovaného odchodu Británie z EU (31. října).

Těžko říci, co by v případě takové kumulace rizik ještě mohl předvést německý bund. Jeho desetiletý výnos v uplynulém týdnu propadl až k -0,60 %, a za stávající politické i ekonomické nejistoty nejsou další poklesy výnosu vyloučené, a to přesto, že německá křivka již do velké míry počítá s poklesem sazeb ECB i rozjezdem politiky QE.



V tomto týdnu budou kromě italské politiky a obchodní války mezi Čínou a USA (Čína po sedmé v řadě oslabila středový kurz pro juan) v centru pozornosti také některá důležitá data. Na prvním místě nás bude zajímat výsledek německého HDP za druhý kvartál - první odhady sousedních zemí v eurozóně ukazují na pokles o 0,1% (q/q). Poslední mizerná čísla z průmyslu ale naznačují, že realita může být nakonec ještě horší.



Z USA může vedle inflace (červenec), přitáhnout pozornost zejména srpnová nálada z New Yorku a Philly Fed - první indikátory toho, jak reagují na poslední eskalaci obchodního napětí američtí podnikatelé.S poklesem akciových trhů, padajícími výnosy a špatnou náladou na rozvíjejících se trzích má koruna nadále spíše problémy. Měnový pár oslabil do blízkosti 25,80 EUR/CZK a i nejbližší seance může zůstat pod tlakem. Na druhou stranu ji v dalším průběhu týdne může pomoci o něco lepší výsledek HDP Mizivá volatilita na eurodolaru nebere konce a jeho kurz tak zůstává přišpendlen k hranici 1,12 EUR USD . Minimálně při pohledu na politické dění se toho přitom na obou stranách Atlantiku rozhodně neděje málo. Zatímco Spojené státy dále eskalují obchodní konflikt s Čínou varováním o přerušení vzájemných rozhovorů, v Itálii se rozpadá vládní koalice a země směřuje k předčasným volbám (viz úvodník). Evropská měna i proto na frontě s dolarem jen stěží nachází impuls k výraznějším ziskům a nejinak tomu zřejmě bude i v tomto týdnu. Nejsledovanějším číslem týdne bude bezesporu růst HDP v Německu, který ve středu ukáže, jak tvrdě je největší evropská ekonomika zasažena obchodním konfliktem (očekáváme mezikvartální pokles 0,1 %). Ve druhé části týdne pak prim převezmou data ze Spojených států, a to jak v podobě podnikatelských a spotřebitelských nálad, tak tvrdých dat (maloobchod a průmysl ). Bez pozornosti pak zajisté nezůstane ani červencová inflace Brent zastavila prudký propad a nový týden startuje na dostřel hranice 60 USD /barel. V centru pozornosti zůstává téma americko-čínské obchodní války, které je jedním z důležitých dílků do mozaiky slabší poptávkové strany ropného trhu. Nakonec, ve svém pátečním reportu na to upozornila i Mezinárodní energetická agentura, která odhaduje, že v první polovině roku byl růst globální spotřeby dokonce nejslabší od roku 2008.V první částí tohoto týdne bude pozornost trhu tradičně soustředěna na data k zásobám – v úterý od API a ve středu od EIA. V pátek pak přijde na řadu pravidelný měsíční report kartelu OPEC, který ukáže, jak výrazně bude muset kartel škrtat produkci, aby ve světle slabší poptávky udržel vyrovnanou tržní bilanci.Minulý týden na akciovém trhu nebylo nouze o výrazné zvraty. V pátek trhy v USA klesly jen nepatrně ve srovnání s pohyby v předešlých dnech. Nejlépe se v pátek dařilo zdravotnímu sektoru ( Mylan +2 %, Abbvie +0,2 %). Naopak nejslabším článkem dne byly technologie (Alphabet -1,4 %, Intel -2,5 %, Nvidia -2,6 %). Výraznou reakci jsme mohli sledovat na akciích společnosti Uber (-6,8 %), důvodem bylo zklamání z výsledků hospodaření za předešlý kvartál. Výsledková sezóna se pomalu blíží ke konci, ale několik větších jmen nás v tomto týdnu ještě čeká - například Alibaba , Nvidia, Cisco Systems nebo Applied Materials