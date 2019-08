Kofola dnes po trhu představí výsledky za 2Q19 - čeká se růst č. zisku o 16% na 178 mil.Kč

Kofola představí své výsledky za 2Q19 dnes odpoledne po zavření trhu. Druhé čtvrtletí je pro Kofolu druhé nejsilnější po 3Q. Navíc 2Q19 bude pozitivně ovlivněno Velikonocemi, které letos spadají právě do tohoto kvartálu. Dále očekáváme zvýšení cen v ČR a růst Adriatického regionu. To v kombinaci s nízkými cenami cukru by mělo znamenat silné kvartální výsledky. Na základě výsledků dosažených v celém pololetí očekáváme, že Kofola zvedne své celoroční projekce na EBITDA ve výši 1 080 mil. Kč (oček. J&T 1 168 mil. Kč).

Tržby za 2Q19 by podle našich odhadů měly ukázat meziroční růst o 8 % na 2,2 mld. Kč. Pozitivní by měly být nižší náklady na hlavní nákladovou položku cukr. Naopak vyšší odhadujeme administrativní náklady. Zisk na úrovni EBITDA předpokládáme ve výši 375 mil. Kč, což je meziroční růst o 14,8 %. Č. zisk odhadujeme na 178 mil. Kč (+15,7 % r/r).