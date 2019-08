Německá ekonomika na pokraji recese (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Americká inflace o dvě desetiny zrychlila, na očekávaném snižování sazeb Fedu to však nic nemění. Největší ekonomika eurozóny se opět pohybuje na hraně recese, když ve druhém čtvrtletí zřejmě vykázala pokles. To se podepisuje i na slabším růstu eurozóny. Ve druhé polovině roku očekáváme mírné oživení, rizika jsou však značná. Tuzemská inflace nepolevuje ani v červenci, když podle nás ještě o desetinu zrychlila. Růst ekonomiky však zůstává na svých předchozích tempech růstu.

Americká inflace lehce zrychlí

V USA bude mít tento týden pozornost vývoj inflace za červenec. Očekáváme, že růst cen o desetinu zrychlil, a to jak meziměsíčně, tak i meziročně. Nic to však nemění na naší prognóze dalšího snížení úrokových sazeb v září. Trh by však mohl mírnit svá očekávání. V Evropě bude zásadní vývoj HDP v Německu, které dlouhodobě vzbuzuje obavy investorů. Červnová statistika průmyslové výroby ukázala největší propad produkce od krize. Oproti začátku roku tak ekonomika propadla o 0,1 %. Vzrůstá tak riziko, že Německo ve třetím čtvrtletí vstoupí do recese, ačkoli v základním scénáři stále předpokládáme oživení tamního průmyslu i maloobchodních tržeb. Pro celý rok 2019 tak očekáváme růst ekonomiky 0,7 % s jednoznačným rizikem dolů. Druhý odhad růstu celé eurozóny by pak neměl přinést nic nového k již zveřejněným 0,2 % q/q.

Tuzemská ekonomika pokračuje v růstu

Tuzemská inflace v červenci o desetinu zrychlila, zatímco ekonomika ve druhém čtvrtletí stagnuje na předchozích tempech růstu. Více naleznete v našich Měsíčních předpovědích na http://bit.ly/2YrdGek.

Zaostřeno na dnešek

Politika v hledáčku investorů

Ekonomický kalendář ve světě je pro pondělí prázdný. Klid na finančních trzích však nečekáme. Se začátkem týdne bude pokračovat řada politických příběhů v čele s obchodním sporem mezi USA a Čínou. K tomu se vrací politická nestabilita v Itálii, která se již před více než rokem znatelně podepsala na vývoji koruny a dalších regionálních měn. Pokračují i plány ohledně brexitu, do kterého zbývá 80 dní.

Britská ekonomika prudce zpomalila

Růst britské ekonomiky ve druhém čtvrtletí zklamal. Významně poklesla investiční aktivita i zahraniční obchod ve stínu blížícího se brexitu. Naopak rostla spotřeba domácností a vlády. Ani měsíční statistiky nepřinesly dobré zprávy, když v červnu poklesla produkce v průmyslu i stavebnictví.

Růst tuzemských cen nezpomaluje

Červencová spotřebitelská inflace lehce zrychlila zejména díky sezónnímu nárůstu cen dovolených, který však nebude tak silný jako v minulých letech. Na druhou stranu působí sezónní pokles cen potravin a nižší ceny ropy a pohonných hmot. Celkově tak meziročně inflace zrychlila o desetinu na 2,8 %, zatímco její jádrová složka mírně poklesla. ČNB ve své srpnové prognóze počítá s růstem 2,7 %. Více naleznete v našich Měsíčních předpovědích na http://bit.ly/2YrdGek.

Koruna v závěru týdne jen lehce oslabila

Závěr týdne se nesl v poklidném duchu zejména v porovnání s předchozími dny. Hlavní událostí pro tuzemský trh bylo zveřejnění záznamu z posledního jednání ČNB, podle kterého se bankovní rada obává slabšího růstu v zahraničí. Ten by se dříve nebo později měl podepsat i na tuzemském růstu. To však nereflektuje prognóza ČNB. Celý komentář naleznete na http://bit.ly/2yLT7u0.

Koruna na páteční dění reagovala mírným oslabením o 0,2 %, nicméně dnes ráno část svých ztrát umazala a v současnosti se obchoduje na 25,82 CZK/EUR. Za celý týden se tak jedná o ztrátu o 0,35 %. Zbytek regionu v závěru týdne více méně stagnoval na čtvrtečních úrovních.