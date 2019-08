Kofola, ČEZ a Avast představí tento týden své výsledky (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Kofola ČeskoSlovensko reportuje výsledky hospodaření dnes odpoledne.

Společnost ČEZ zítra ráno prezentuje svoje hospodářské výsledky.

Evropské akcie by měly nový týden zahájit silným růstem.

Dnešek žádná zajímavá makroekonomická data nenabízí. V průběhu týdne se ale dočkáme důležitých statistik o spotřebitelských cenách, průmyslové výrobě, maloobchodních tržbách či HDP v největších ekonomikách.

Výsledková sezóna míří do svého závěru. V USA reportovalo již přes 90 % firem v rámci indexu S&P 500, v Evropě více jak 80 %. Dnes výsledky prezentuje například Henkel, Swiss Life Holding nebo Deutsche Wohnen.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy uzavřely minulý týden v červeném. Průmyslový Dow Jones přišel o jednu třetinu procenta, S&P 500 o dvě a technologický Nasdaq zakončil o jedno procento níže. V rámci S&P 500 se ze sektorů nejhůře dařilo energetickým společnostem a informačním technologiím, jejichž akcie odepsaly 1,25 %. Mírné zisky si odnesly pouze defenzivní sektory jako utility, realitní společnosti a farmaceutické společnosti.

Obchodování v asijsko-pacifickém regionu bylo ovlivněno nižší aktivitou kvůli svátkům v Japonsku, Singapuru, Indii, Malajsii, Thajsku a na Filipínách. Ostatní trhy měly tendenci spíše mírně růst, přestože Donald Trump prohlásil, že jednání o obchodní dohodě mezi USA a Čínou ještě nepostoupily natolik, aby ji mohly obě dvě strany ztvrdit podpisem, a proto se plánovaná schůzka v příštím měsící zřejmě neuskuteční.

Kofola ČeskoSlovensko

Nápojářská skupina Kofola dnes odpoledne po uzavření trhu zveřejní výsledky hospodaření za druhý kvartál letošního roku. Z dlouhodobého pohledu sezónnosti patří druhé čtvrtletí k nejúspěšnějším obdobím roku spolu s třetím kvartálem. Za poslední čtyři roky připadá na Q2 přibližně 29 % celoročních tržeb. Na základě našeho modelu předpokládáme, že výsledky Kofoly za druhý kvartál ovlivnilo hned několik faktorů. Pozitivní vliv mají meziročně nižší ceny cukru, kde od listopadu 2018 jeho cena osciluje mezi 320 až 340 USD za tunu, zatímco ve srovnatelném období předchozího roku se ceny pohybovaly mezi 330 až 400 USD za tunu. Druhým pozitivním vlivem je vývoj cen ropy. Od dubna do června letošního roku se cena ropy Brent pohybovala mezi 60 až 75 USD za barel, kdežto v loňském roce to ve stejném období bylo 67 až 80 USD za barel. K negativním vlivům se jednoznačně řadí velmi špatné počasí v průběhu května, kdy byly podprůměrné teploty a množství srážek, což ovlivnilo prodeje. V celé ekonomice je stále velký tlak na růst platů a dá se tedy očekávat, že bude dopadat i do finančních čísel Kofoly ve formě vyšších mzdových nákladů. Meziročně by mělo dojít k mírnému růstu tržeb o 0,4 % na 1748,8 mil. CZK. Relativně v souladu s tím by měla růst i ziskovost firmy, když očekáváme EBITDA ve výši 352,7 mil. CZK, neboli o 0,8 % meziročně výše. Naše odhady jsou k dispozici na webových stránkách http://bit.ly/Kofola2Q19preCZ.

ČEZ

Společnost ČEZ představí své výsledky hospodaření za druhý kvartál letošního roku zítra ráno. Podle našich odhadů výroba elektrické energie ČEZ v druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o více jak 7 % a přesáhla hranici 15,5 TWh. Výroba jaderných elektráren se meziročně snížila o téměř 4 % a dosáhla bezmála 7,5 TWh. U uhelných elektráren odhadujeme pouze mírný nárůst s celkovou produkcí okolo 5,8 TWh. Čekáme i vyšší produkci z plynového zdroje. Kromě vyšší výroby se na očekávaném růstu tržeb o 25,7 % projevují vyšší realizované ceny. EBITDA by dle našich odhadů měla růst o 36,6 % na 12,8 mld. CZK. Meziroční srovnání je mimo výše uvedeného rovněž ovlivněno zaúčtovanou ztrátou v loňském druhém kvartále způsobenou přeceněním zajišťovacích kontraktů na dodávky elektřiny a povolenek. Odpisy dlouhodobého majetku očekáváme na podobné úrovni jako vloni. V rámci finančního výsledku by měly být meziročně vyšší úrokové náklady a také předpokládáme mírný negativní dopad do hospodaření z titulu oslabení turecké liry. Čistý zisk by měl dle našich odhadů dosáhnout 3,3 mld. CZK. Nečekáme žádné jeho další úpravy. Naše odhady jsou k dispozici na webových stránkách http://bit.ly/CEZ19Q2pre.