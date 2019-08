Jak (ne)fungují tržní pravdy

Investoři se často řídí zažitými pravidly, jejichž platnost je přinejmenším sporná. Trhy se v čase mění a to, co platilo v minulosti, již nemusí mít takovou váhu. Podívejme se na několik tržních (ne)pravd, od kterých se investoři možná nikdy neoprostí.

1. Akcie jsou rizikovější než dluhopisy

Měsíční pokladniční poukázky USA jsou považovány za bezrizikový cenný papír, desítky let přitom investorům dodávaly záporný reálný výnos. Akcie sice mohou rychle padnout a zaznamenat výrazné ztráty v relativně krátké době, ale dluhopisy umí v reálném vyjádření nenápadně ukrajovat z hodnoty peněz.

2. Zlato je dobrou pojistkou proti inflaci

Teoreticky by to platit mohlo a zastánci zlata často využívají několik příkladů toho, kdy tomu tak bylo. Pokud se ale podíváme na korelaci klouzavých ročních výnosů z držení zlata (nejde o výnosy v pravém slova smyslu, pouze o zhodnocení v dané měně) a inflace za posledních 40 let, příliš to nefunguje. Zlato je skvělým příkladem toho, že něco, co mohlo fungovat v minulosti, již nyní neplatí.

3. Kdo trefuje ekonomické cykly, umí také časovat vstupy a odchody z akciového trhu

Graf naznačuje, že toto tvrzení není až tak mimo realitu. Od roku 1950 platí, že když začne recese, americké akcie již mají za sebou ztrátu v průměru kolem 9 %. Takže když víme, kdy začne recese, tak také víme, že akciím je potřeba dát na čas sbohem. Problém je, že nikdo neví, kdy přesně začne recese, takže i tak platí, že časovat cokoli se nevyplácí.

CELÝ ČLÁNEK ZDE: