S průměrným stářím 15 let patří auta v Česku mezi nejstarší. Na co si dát pozor při výběru?

Česká auta dál stárnou. S průměrným stářím 15 let se stále řadíme mezi země s nejstarším vozovým parkem v Evropě. A vypadá to, že ani letos se tato situace nezlepší. Právě o prázdninách se přitom do Česka podle odborníků doveze nejvíc aut. Jenže více než u třetiny z nich údaje neodpovídají skutečnosti, další jsou na hranici životnosti a mají i stočené tachometry.

Do Česka se letos podle odhadů doveze 170 tisíc ojetin. Více než polovina z nich je starší deseti let a mnohdy na hraně životnosti. "Lidé mají pořád zakořeněnou představu, že vozy z Německa, Francie, celkově ze západní Evropy, jsou lepší. Ale opak je pravdou. My tady vidíme, že většina těch aut má stočené kilometry," vysvětlil Stanislav Gálik z AAA Auto.

Výjimkou není ani zatajení nehod. Zmanipulované údaje má podle Asociace obchodu ojetými automobily až 38 procent dovážených aut. "Je velmi těžko zjistitelné, jestli auto není majetkem nějaké třetí osoby. Velmi těžko se dohledává historie toho auta," řekl Pavel Faltys z Auto Faltys s. r. o.

O Česku se často mluví jako o vrakovišti Evropy. To ukazuje i srovnání stáří osobních aut se zeměmi západní Evropy, odkud se ojetiny do Česka nejčastěji dováží. Například Německo má vozový park mladší o více než pět let.

"U zahraničních automobilů se často potkáváme i se snahou podvodu v rámci DPH, případně celkově k manipulaci s původem toho automobilu a jeho dokumentace," dodal Gálik.

Riziková je především koupě ojetiny ze zahraničí od tzv. bílých koní, tedy lidí, které jako prostředníky často využívají nepoctiví obchodníci. U takových lidí je téměř nemožné auto reklamovat nebo dostat peníze zpět.

"Suverénně nejlepší volbou je koupit si auto z České republiky, nejlépe po jednom, dvou majitelích, které má kompletní historii," poradil Faltys.

Historii auta s českým původem si kupující na rozdíl od toho ze zahraničí může ověřit v různých databázích. Na místě je i kontaktování servisů, které mohou potvrdit záznamy v servisní knize.