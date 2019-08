Summary: Activision Blizzard zarazil opatrným ročním výhledem

Activision Blizzard (Investiční tipy) 2Q19



Zatímco druhý kvartál roku dopadl pro tohoto vývojáře videoher víceméně uspokojivě, kámen úrazu představoval opatrný výhled na tento rok. Tržby ve 2Q19 ubraly 15 % yoy na 1,2 mld. USD a podařilo se jim mírně překonat konsensus. Jedině divize mobilních her King si podržela úrovně předešlého roku, divize Activision i Blizzard postihl celkem prudký sešup. Podobně to vypadalo i na úrovni provozního zisku, který v rámci celé společnosti klesl o 20 % yoy na 300 mil. USD při konsensu 260 mil. USD (marže -3 p.b. yoy na 24,8 %). Samotný čistý zisk na akcii díky neprovozním položkám zpomalil pád na -7 % yoy a s hodnotou 0,38 USD překonal predikce o 12 centů.



Výhled na tento rok byl sice upraven směrem nahoru, avšak ne dostatečně. Tržby by se měly po novém dostat na 6,3 mld. USD (konsensus 6,35 mld. USD) a čistý zisk na akcii 2,02 USD (konsensus 2,16 USD). V prvním případě bychom se dívali na roční pokles o 15 %, v tom druhém na více než 20%. Naši investiční tezi to ale nemění, jelikož počítáme s tím, že tento rok bude pro společnost slabší a to pravé ořechové přijde až s novými herními tituly v roce příštím.



Do reakce akcií a jejich 2% poklesu je nutno promítnout i dnešní negativní sentiment trhu.

Uber Technologies 2Q19



První kvartální výsledky taxi služby dopadly vyloženě špatně. Růst tržeb se zpomalil na +15 % yoy a samotné tržby ve výši 3,2 mld. USD podstřelily konsensus o 100 mil. USD. Management se snažil investory uklidnit tím, že hodnota všech objednávek (taxi + jídlo) nabobtnala o 30 % yoy, průměrný měsíční počet klientů také o 30 % yoy (nyní 100 mil.) a celkový počet jízd o 35 % yoy. Provozní metriky tedy vypadají více než dobře, avšak co z toho, když se nedokážou propsat do výsledovky. Hlavním problémem se totiž zdají být odměny pro řidiče, které si ukusují stále větší část tržeb. Prohlášení od managementu typu „potřebujeme víc času“ vyznívají u této 10leté společnosti minimálně zvláštně. Čistý zisk na akcii skončil na hodnotě -0,48 USD (konsensus -0,79 USD), přičemž ale nepočítáme nákladovou položku 3,9 mld. USD vzniklou jako odměny pro zaměstnance ve formě akcií.



Akcie padají o 7 %, své však pravděpodobně dělá i plošný negativní sentiment trhu.

Evropa:

Italská banka ?UniCredit dnes prohloubila svoje povýsledkové ztráty v návaznosti na domácí vládní krizi. Mateo Salvini se zjevně rozhodl využít současného volebního potenciálu své strany a oznámil rozpuštění vlády a vyhlášení předčasných voleb. Jako důvod uvedl neschopnost spolupráce s koaličním partnerem Hnutí 5 Hvězd. Pokud dostane souhlas premiéra Conteho a parlament odklepne nedůvěru vládě, tak po roce a půl skončí další italská vládní koalice (mimochodem 61. od 2. světové války, tedy za posledních 74 let = průměrná délka vládnutí 1,2 roku).



Akcie UniCredit odepisují 5 % a jejich cena se dostává na úrovně z roku 2012, kdy vrcholila evropská dluhopisová krize.

Bayer



Akcie německé farmaceuticko-agrochemické společnosti Bayer dnes dostaly vzpruhu po nepotvrzené zprávě, že se management rozhodl uhradit v mimosoudním jednání všech 18 000 amerických právních sporů týkajících se pesticidu Roundup. Vyrovnání by činilo cca 8 mld. USD, což je o 3 mld. USD více, než s čím počítaly prozatímní odhady a analýza aktivistického investora Elliot Manager Corp. Zároveň by se tím ale výrazně snížilo riziko, které je spojené s tímto pesticidem. Otázkou zůstává, jak by se pak Bayer musel postavit k dalším prodejům Roundupu.

Akcie se po prvotní euforické reakci stáhly dolů a momentálně jsou už jen v 2% plusu.