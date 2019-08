Trump rozdmychává obchodní válku: akcie klesají, dluhopisy rostou

Americké akcie klesají., dluhopisy rostou a dolar k euru nedokáže chytit dech. Agentura Bloomberg napsala, že USA pozdržely opětovné udělení licencí společnosti Huawei, potřebných pro nákup technologií od amerických firem. Prezident Trump následně uvedl, že by mohl zrušit rozhovory s Čínou plánované na září, a strach z další eskalace obchodní války mezi dvěma největšími světovými ekonomikami je zpět.

Širší americký index S&P 500, kterému tři dny v plusu pomohly umazat tvrdé pondělní ztráty, dnes srážejí především výrobci čipů. Dolů se podívaly společnosti Micron a Western Digital, které jsou dodavateli čínského gigantu Huawei.

Také evropští investoři sledují dění v politice, dnes ale znovu i v té italské. Italský vicepremiér Salvini prohlásil, že předčasné volby jsou od této chvíle jedinou možností dalšího vývoje. Na to konto se propadly italské dluhopisy, desetileté papíry si připisovaly 24 bazických bodů, což by byl největší intradenní vzestup od loňska. Širší italský akciový index FTSE MIB odepisoval v podvečer přes 2 %. Také evropské burzy jsou v záporu víc než Wall Street. Širší index Europe Stoxx 600 prohloubil ztráty až na 0,9 %, když prezident USA Trump uvedl, že by zářijová jednání s Čínou mohl zrušit. Nejhůře se daří cyklickým akciím včetně automobilek a těžařů.

Na makrodata byl dnešek chudý, výjimkou byla Británie, odkud jsme dostali zprávu o mezičtvrtletním propadu tamní ekonomiky, prvním takovém za skoro sedm let. Data srazila britskou libru, které nepomohly ani stupňující se přípravy premiéra Borise Johnsona na rozchod s Evropskou unií bez dohody. Britská měna se k té společné evropské dostala až na minima od roku 2017.





Z USA jsme dostali údaje o červnové výrobní inflaci, která ale nijak nepřekvapila.

Zlato se drží v blízkosti 1500 USD za unci, kam se vlivem americko-čínských útoků a protiútoků dostalo už v průběhu týdne. Daří se bezpečným přístavům typu japonský jen a švýcarský frank, i když ten část průběžných dnešních zisků redukuje.

Výrazně však roste ropa, barel americké WTI přidával v New Yorku i více než 4 %. Oporou je tentokrát saúdský plán omezit zářijovou produkci a export, jakkoli za celý týden je pro černé zlato pořád zhruba 2 % v mínusu. Velkou roli sehrály obavy z americko-čínského sporu a jeho dopadů na poptávku, ale také nečekaný nárůst amerických zásob této komodity.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8311 0.0939 25.8396 25.7733 CZK/USD 23.0604 0.0134 23.0865 23.0270 HUF/EUR 324.8033 0.1855 325.0500 324.1400 PLN/EUR 4.3243 0.0505 4.3260 4.3172

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9106 0.1901 7.9126 7.8805 JPY/EUR 118.3350 -0.1097 118.7350 118.2340 JPY/USD 105.6410 -0.1635 106.0650 105.5680

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9273 0.6108 0.9290 0.9212 CHF/EUR 1.0907 0.0766 1.0912 1.0888 NOK/EUR 9.9386 -0.4566 9.9908 9.9087 SEK/EUR 10.6969 -0.2871 10.7402 10.6640 USD/EUR 1.1202 -0.0357 1.1208 1.1183

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4706 -0.0735 1.4734 1.4665 CAD/USD 1.3236 -0.0227 1.3275 1.3206

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



