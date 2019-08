Příští týden trhy ovlivní tanečky mezi USA a Čínou, směnný kurz juanu apokračování výsledkové sezóny

Dění na světovém trhu

Investoři se soustředili na další dění kolem obchodního sporu USA vs. Čína. Sleduje se především twitterový účet prezidenta Trumpa a směnný kurz amerického dolaru k čínskému juanu. Ten na začátku týdne prolomil symbolickou hranici 7 CNY/USD, což bylo americkou stranou označeno za manipulování trhem. Guvernér čínské centrální banky však uvedl, že se bude snažit o neutrální postoj a nenechá spor s USA ovlivňovat měnovou politiku banky. To trhy mírně uklidnilo. I tak je každé další oslabení juanu bráno trhy negativně. Aktuálně se čeká na další schůzku mezi oběma zeměmi, která je naplánována na přelom srpna a září. Ta může určit, zda nakonec vejde v platnost Trumpem avizované 10% clo na zbylých 300 mld. USD zboží dováženého do USA.

Trh si prochází volatilním obchodováním s přechodem investorů do defenzivnějších strategií. To bylo patrno i na výsledcích obchodování nejen na US trzích. Konkrétně Dow Jones za týden odepsal 1,1 %. Podobně reagovala i Evropa, která prostřednictvím indexu Stoxx Europe 600 odepsala 1,5 % t/t. Domácí index PX se nevyhnul výprodejům a za týden odepsal 1,7 % na 1023 bodů.

Společnosti na BCPP

Na domácím trhu jsme sledovali dění kolem O2 CR. Evropská komise (EK) uvedla, že má podezření na porušování antimonopolních pravidel EU v případě sdílení sítí v ČR společnostmi O2 CR, T-Mobile a CETIN. Operátoři budou vypracovávat odpověď EK, ve které budou uvádět důvody a především výsledky, které by měly vyvrátit toto podezření. Zainteresované společnosti se shodně vyjádřily, že vždy postupovaly podle platné legislativy. Navíc jim sdílení posvětil i domácí regulátor. Mimochodem i kodex EK pro elektronické komunikace podporuje společné investice především v případech, kdy to vede k vyššímu standardu poskytovaných služeb zákazníkům a úspoře nákladů. Možným negativním scénářem může být pokuta až 10 % z tržeb společnosti. Naším základním scénářem je vstup do široké diskuse, která by měla rozptýlit podezření EK. O2 CR zakončilo týden na 219,5 Kč (-0,5 % t/t).

Neplánovaná odstávka 2. bloku jaderné elektrárny Dukovany se opět prodlouží. Nově by měla být jednotka v provozu na začátku září, místo 24. srpna. Jedná se o druhé prodloužení. ČEZ bude muset nahradit tento výpadek jinými dražšími zdroji. To bude mít negativní vliv na hospodaření, nicméně nečekáme, že by kvůli tomu upravil ČEZ své celoroční cíle. Titul zakončil obchodní týden na 521 Kč (+0,6 % t/t).

Sazka Group vydává novou emisi 5letých dluhopisů v objemu 5 mld. Kč, s možným navýšením až na 6 mld. Kč. Aranžéři emise jsou J&T Banka, Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit. Po získání povolení regulatorních orgánů by měla proběhnout veřejná nabídka a společnost požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha. Bližší informace k emisi budou zveřejněny v nejbližších dnech. V současné době již má Sazka Group vydané eurové dluhopisy v objemu 200 mil. EUR splatné v roce 2022.

Z pohledu celého týdne nejvíce rostly akcie Stock Spirits (+1,9 % t/t na 65,3 Kč). Na titulu se neobjevila žádná kurzotvorná informace. Nicméně po minulých propadech, které byly spjaty především s hlavní kotací v librách, kde se investoři bojí tvrdého brexitu, přišel na trh výraznější kupec, který využívá nižší cen.

Naopak největší pokles týdne předvedly akcie VIG (-4,2 % t/t na 568 Kč). VIG relativně dobře odolávala tlaku posledních týdnů, který se objevil na evropských finančních titulech. Nicméně další propad výnosů státních dluhopisů napříč Evropou (kromě Itálie) není dobrou informací pro pojišťovny, které profitují právě z investovaných prostředků do defenzivní strategie založené na nákupu státních dluhopisů.

Výhled na příští týden

Příští týden by měl být skromnější na významné události. Investoři budou nadále sledovat dění kolem obchodního sporu USA a Číny. Oslabování juanu dále nad 7 CNY/USD by trh vnímal nepříznivě. Výsledková sezóna již postupně spěje ke svému konci a celkově ji můžeme označit jako za solidní při velmi zdrženlivém očekávání. Celkově očekáváme, že i v příštím týdnu bude pokračovat velmi volatilní obchodování, které bude citlivé na tweety prezidenta Trumpa a na směnný kurz juanu.

Na domácím trhu bude pokračovat výsledková sezóna. V pondělí po trhu zveřejní svá čísla Kofola. Očekáváme 9,6% r/r růst provozního zisku EBITDA kvůli růstu tržeb (růst cen) a úspoře na nákladech (cukr). Na základě našich projekcí by mohlo dojít k lehkému zvýšení celoročního cíle, což by investory mělo potěšit.

V úterý bude zveřejňovat svá čísla ČEZ. Zde čekáme 25,5% r/r růst EBITDA na 11,8 mld. Kč, který je mimo růstu cen elektřiny ovlivněn i nepříznivým přeceněním zajišťovacích obchodů v loňském roce. Celkově očekáváme solidní výsledky, potvrzení výhledu a příznivé informace ohledně předprodejů elektřiny na další roky.

Ve středu zveřejní výsledky Avast. Ten by měl předvést 4,8% růst EBITDA na 233 mil. USD. Očekáváme, že by mohla být oznámena i mezitímní dividenda 0,045 USD/akcii. Celkově čekáme dobrou sadu čísel a potvrzení výhledu, což by mohlo podpořit titul i na současných vysokých úrovních.

Ve středu (14. 8.) by rovněž měl proběhnout standardní START den, kde by měly být uskutečněny běžné obchody bez umístění nových emisí.

Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na úterní index spotřebitelských cen CPI (oček. 1,7 po 1,6 % r/r), čtvrteční maloobchodní tržby (oček. 0,3 po 0,4 % m/m), průmyslovou produkci (oček. 0,2 po 0,0 % m/m) a páteční sentiment dle univerzity v Michiganu (oček. 97,4 po 98,4 bodech). V Číně se zaměříme na středeční průmyslovou produkci (oček. 6,0 po 6,3 % r/r). V Německu pak budeme sledovat úterní indexy ZEW, které by se měly dále zhoršit na všech úrovních a středeční odhad HDP za 2Q19 (oček. -0,1 po +0,4 % q/q).