Britská ekonomika po 7 letech zpomaluje, libra opět ztrácí

Konec týdne je ve znamení dalšího propadu britské libry poté, co se britská ekonomika dostala poprvé za posledních 7 let do kontrakce. Zveřejněny byly data z kanadského trhu práce, kde nezaměstnanost vzrostla na 3,7%. Akciové indexy prozatím udržují zisky z včerejší seance.

HDP v Japonsku

Od začátku páteční seance jsme svědky zveřejnění hned několika zajímavých makroekonomických dat. Japonská ekonomika dokázala za druhé čtvrtletí přidat 0,4% a překvapila tak konsenzus na 0,1%. Japonský jen od rána mírně zpevňuje, především však vyčkává na vývoj na rizikových aktivech, kde jsem od minulého týdne, v důsledku probíhající obchodní války USA a Číny, zaznamenali výrazné výprodeje. Na ty reaguje jen tradičně posílením, jakožto bezpečný přístav na trhu finančních aktiv.

Britská ekonomika zpomaluje

Mnohem větší reakce ke zveřejnění HDP za druhé čtvrtletí jsme byli svědky na britské libře. Britská ekonomika totiž za druhý kvartál zpomalila o 0,2%.Jedná se o první zpomalení za posledních 7 let a ostrovní země tak kvůli politickým nejistotám v zemi a růstu protekcionismu může příští čtvrtletí reálně vstoupit do technické recese. Průmyslová produkce oproti minulému roku klesla o 0,6% a investice o 1,6%. Série horších čísel dostala libru pod prodejní tlak, ta je na páru s americkým dolarem nejslabší od ledna 2017.

Nezaměstnanost v Kanadě zpět na 5,7%

Horší data z kanadského trhu práce příliš nepomohla kanadskému dolaru. Nezaměstnanost v zemi nečekaně vzrostla na 5,7%. Ekonomika zároveň ztratila přes 24 tis. pracujících. Kanadský dolar bezprostředně po zveřejnění dat začal ztrácet a investoři nyní spekulují, zda bude centrální banka následovat sousední FED a sníží úrokové sazby. Inflační tlaky sice mírně slábnou, jádrová inflace se však drží na úrovni 2%. Banka by tudíž nemusela se snížením sazeb nijak spěchat.

Akciové indexy v USA si po včerejší seanci prozatím zdržují své zisky. Korigují tak ztráty z předešlých seancí, kdy americký prezident oznámil nová cla na některé americké dovozy, a Čína reagovala vlastním protiopatřením. Masivní ztráty reportovala včera společnost UBER. Druhé čtvrtletí zakončila ve ztrátě 5,2 miliardy dolarů. Pro představu ztráty společnosti jsou větší, než ztráty všech společností indexu S&P 500. Ztráta zahrnuje náklady související se vstupem na burzu ve výši 3,9 miliard dolarů.

