Čína stanovila střední kurz juanu nad 7,0

Čínská centrální banka včera stanovila denní střední kurz pro juan na USD/CNY 7,0039, od kterého se kurz může odchýlit maximálně o dvě procenta. Jde o nejslabší úroveň od roku 2008.

Hladina 7,0 je považována za psychologickou hranici a nedávné oslabení juanu je odpovědí na nová Trumpova cla na čínské zboží.



Samotná hladina v sobě nese dvě informace. První je to, že Čína se nebojí použít měnový kurz jako nástroj pro vyjednávání a v případě dalších cel by mohl být juan znovu oslaben. A zadruhé, nastavení kurzu jen velmi mírně nad hladinou 7,0 je signál trhům, že Čína nemá v tuto chvíli zájem oslabovat měnu nějak výrazně. Při vyšší devalvaci by totiž mohl začít odkékat z Číny zahraniční kapitál, což by mohlo pro čínskou ekonomiku znamenat problém.

Další rozhovory mezi oběma zeměmi se uskuteční v září. Do té doby by se nic zásadního stát nemělo, nicméně především v případě Trumpa bych si na to rozhodně nevsadil.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny