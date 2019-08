Ropa dnes zaznamenala oživenie, klesajúci trend však ostáva v platnosti

August je štatisticky tretí najlepší mesiac pre rast ceny ropy. Za posledných 10 rokov, cena ropy Brent v Auguste priemerne rástla o 2,16%. Letná sezóne, presúvanie sa obyvateľstva po dovolenkách podporuje nárast cien ropy. Avšak geopolitická situácia naznačuje, že ceny ropy môžu ešte klesať už len z dôvodu, že 1. septembra vstúpia do platnosti 10%-né clá ktoré zaviedol prezident Trump na dovoz tovarov z Číny do USA, keďže Čína je najväčší dovozca ropy na svete a clá spôsobia to, že Čína bude vyvážať menej tovarov do USA, a teda bude dopyt po rope klesať. OPEC môže samozrejme stabilizovať ceny ropy pristúpením k ďalšiemu zníženiu produkcie, aby stiahol prebytok ropy.

Ceny benzínu by mohli do dvoch až troch týždňov klesnúť oproti tohto týždňovej priemernej cene na Slovensku (1,367 eur za liter) o 4 až 5 centov.

Priemerná cena nafty na Slovensku bola 1,226 eura za liter a v najbližších dvoch/ troch týždňoch očakávame pokles do troch centov.

Nízke ceny škodia najmä krajinám, ktoré z ropy žijú: krajiny OPEC, Rusko, pomáhajú najmä priemyselne orientovaným a predovšetkým proexportne orientovaným krajinám ako je Čína, Nemecko, ale aj nám Slovákom, alebo Čechom.

Ropa Brent (OIL) sa odrazila od úrovne 56 USD/bbl, avšak posledná korekcia môže vytvárať príležitosť pre vstup do krátkych pozícií. Cenu ropy tlačia dlhodobé faktory nadol, a pokiaľ nedôjde k podpore zo strany OPEC, cena môže klesať k úrovni 50 USD/bbl, predtým však musí prekonať support na úrovni 55USD/bbl. Zdroj. xStation5