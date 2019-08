Perly týdne: Ropa na 30 dolarech, USA zemí třetího světa a naše trpící krajina

Ve světě…

Takhle zmatená ekonomika ještě nebyla: Takzvaný index politické nejistoty EPU, který měří míru nejistoty spojené s ekonomickou politikou po celém světě, se nyní pohybuje na historicky nejvyšších hodnotách. Poukazuje na to CNBC s tím, že EPU je měřen již od devadesátých let. Stratég Morgan Stanley Chetan Ahya k tomu dodal, že nejistota je „nepřítelem ekonomického cyklu“ a to se projevuje i nyní. Wall Street se podle CNBC obává zejména růstu obchodních tenzí, otázky se množí i ohledně monetární politiky a vývoje v celém globálním hospodářství. EPU je založen na tom, jak moc se v novinových článcích objevují zmínky o ekonomické nejistotě, na míře nesouhlasu mezi ekonomy a počtu daňových zákonů, které se blíží konci své platnosti. Jeho vývoj zobrazuje graf:

Ropa na 30 dolarech: CNBC také poukazuje na analýzu Bank of America Merrill Lynch, ve které se tvrdí, že pokud by Čína začala ve velkém nakupovat ropu od Iránu, její ceny by se mohly propadnout na 30 dolarů za barel. BofA nicméně za nejpravděpodobnější scénář považuje stále ten, v němž se ceny ropy budou v následujícím roce pohybovat na 60 dolarech za barel. Čína by ale mohla by mohla nákupy ropy od Iránu používat jako protiopatření v obchodních válkách s USA. Podle BofA by výsledkem byla vysoká volatilita ceny ropy, ale také oslabená zahraniční politika Spojených států.

Edward Bell z Emirates NBD se domnívá, že strategie Číny by měla širší dopady. Jednak by tuto zemi vedla k partnerství se státem, „nad kterým nemá moc velkou kontrolu“. A neměli bychom také zapomínat, že na trhu se pohybují i další hráči. Země jako Irák a Saúdská Arábie by se tak mohly snažit slevami své ropy zabránit Iránu zvýšit svůj podíl na celkových dovozech ropy do Číny.

Spojené státy zemí třetího světa: FTAlphaville píše tento týden o tom, že „bývalí šéfové Fedu se spojili proti Trumpovi“. Wall Street Journal totiž přináší článek, jehož autory jsou Volcker, Greenspan, Yellenová a Bernanke a ve kterém se mimo jiné píše:

„Volby mají své důsledky a to se bezesporu vztahuje i na Fed. Až skončí funkční období jeho současného guvernéra, prezident bude mít příležitost jej jmenovat znovu, či do čela této instituce jmenovat někoho jiného. Tuto nominaci musí schválit senát a my doufáme, že toto rozhodnutí bude založena na kompetenci a integritě dané osoby a ne na jejích politických preferencích a aktivismu“.

FTAlphaville celý článek komentuje s tím, že jde o takovou obdobu toho, když si někdo ve škole pozve starší sourozence, aby ho bránili před tím, kdo jej šikanuje. Bude to ale v tomto případě fungovat? V FTAlphaville jsou poněkud skeptičtí a podle jejich názoru je možná relevantní spíše názor jiného známého ekonoma: Stanley Fischer nedávno prohlásil, že pokud by si prezident Trump vybral do čela Fedu člověka s podobnými názory, jako má on sám, mohou se Spojené státy nakonec stát zemí třetího světa.

Kdo se směje naposled...: Investiční společnost Bespoke si všímá jednoho výjimečného investičního aktiva - stoletého rakouského vládního dluhopisů. Ten byl vydán v roce 2017 s výnosem 2,1 % a „nemálo lidí se smálo těm, kteří půjčili peníze nějaké vládě na sto let za 2,1 %“. Jenže „ti, kteří se smějí nyní, jsou ti, kteří tyto obligace kupovali“. Cena tohoto dluhopisu se totiž od té doby zvedla o více jak 84 %, jen letos si připsal 58 % (viz graf). Bespoke také poukazuje na nedávné ztráty na tomto dluhopisu s tím, že může jít o známku končící dluhopisové rally. „Nyní bychom pravděpodobně do takového cenného papíru nešli. Ale ten samý názor jsme měli i v době, kdy byla tato obligace vydána“, uzavírá Bespoke.

… a u nás doma

Možná je lepší chránit si krajinu: Ihned.cz píše o tom, že „Česko přijde denně o 30 fotbalových hřišť zemědělské půdy. Kvůli developerům i erozi“. Tvrdí to pedolog Jan Vopravil s tím, že „ se chceme mít dobře, někoho sem přilákat, ale za čas možná přijdeme na to, že je někdy lépe si chránit krajinu, myslet na budoucnost a ne jenom na současný profit."

Ihned.cz v této souvislosti dodává, že „lidé se bouří proti stavbě skladovacích hal. Kde vyroste sklad, voda se nevsakuje a studny vysychají.“ Obyvatelům průmyslové haly většinou vadí, protože mění vzhled jejich bydliště a proudí do nich příliš mnoho aut a kamionů. „V poslední době se ale začíná mluvit také o tom, jak postupující výstavba souvisí se suchem, které republiku už šestým rokem sužuje“.

Objem odebrané elektřiny z dobíjecích stanic strmě roste: Ihned.cz píše i o tom, že „společnost ČEZ, lídr trhu, uvedla, že eviduje za první pololetí více než dvojnásobný meziroční růst na 828 869 kilowatthodin. Tato hodnota odpovídá roční spotřebě elektřiny zhruba 260 domácností“. Podobný růst prý zaznamenávají i další firmy. „Jsme nyní za polovinou roku a spotřeba na našich dobíjecích stanicích již nyní překročila hodnotu za celý loňský rok“, řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec. Podle mluvčí E.ON Martiny Slavíkové je největší zájem o dobíjení dlouhodobě v Praze a to s největší pravděpodobností souvisí s vyšší koncentrací elektromobilů v hlavním městě. Ale velmi vytíženou lokalitou je prý i Jihlava a oblast Vysočiny obecně.