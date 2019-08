Auto se řítilo v protisměru po dálnici D10 od Trutnova na Prahu. "Mydlil to v rychlém pruhu," řekl svědek

Kriminalisté z Liberce pátrají po řidiči, který jel v protisměru po dálnici D10 ve směru od Turnova na Prahu. Šofér v červeném autě se přitom celou dobu pohyboval při pravé straně dálnice, tedy v rychlém pruhu. Na tísňovou linku se ozvalo 12 řidičů, které vyděsil.

Řidiči si stačili všimnout, že za volantem červeného Fiatu Punto sedí zhruba 50letý muž. Sami měli co dělat, aby se mu vyhnuli. "Normální člověk by jel v odstavném pruhu, ale tady ten to mydlil v tom rychlým pruhu. Kdyby jel aspoň pomalu," stěžoval si řidič auta z D10 Patrik Brož.

"V tu chvíli mě začala předjíždět dodávka, takže jsem mu ukázal, aby se jakoby zařadil. Takže dodávka to píchla hnedka za mě. A v tu chvíli on proletěl kolem nás," doplnil Brož.

Stalo se to ve dne v úseku dálnice D10 ve směru od Turnova na Prahu u odbočky na Svijany. Štěstím bylo, že všech 12 řidičů, kteří událost policistům oznámili, stihlo včas udělat úhybný manévr. Po šoférovi teď pátrají kriminalisté.