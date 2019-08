Starobní důchod nedostanete jen při splnění věkové hranice

Chcete jít do důchodu? Pak pro vás budou rozhodující dvě základní podmínky – tou první je dosažení důchodového věku a druhou je doba minimálně 35 let, kdy jste si platili sociální pojištění.

Pro vypočtení důchodového věku mužů si můžeme pomoci poměrně jednoduše: v roce 2019 jej dosáhnou všichni muži narození v období od září 1955 do června 1956.

U žen se možnost odejít do starobního důchodu v roce 2019 snižuje v případě, že za svůj život vychovaly děti a to konkrétně takto:

bezdětné ženy: narozené leden–říjen 1956,

ženy, které vychovaly jedno dítě: narozené leden–říjen 1957,

ženy, které vychovaly dvě děti: narozené leden–říjen 1958,

ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti: narozené leden–říjen 1959,

ženy, které vychovaly pět a více dětí: narozené leden–říjen 1960.

Nyní platí pro odchod do důchodu hranice 65 let. Reálně půjdou do důchodu ve věku 65 let všechny ročníky 1965 a mladší. Zároveň musíme připomenout, že tato hranice se může každých pět let měnit. Konkrétně v letech končících na čísla 4 a 9. Takže teoreticky se s důchodovým stropem se může hýbat právě letos.

Zásadní váhu má i pojištění

Samotný věk však pro odchod do důchodu není jediným rozhodujícím faktorem. Svoji roli sehrává také doba, kterou jste si platili sociální pojištění, jehož složkou je právě také důchodové pojištění. To ve většině případů platí za zaměstnance zaměstnavatel; u živnostníků si je musí každý platit sám a hlídat si jeho odvody. V roce 2019 je rozhodující dobou pro důchodové pojištění 35 let. Tak dlouho musíte pojištění platit, abyste od státu dostali starobní důchod.

Zároveň se do této doby počítají roky, kdy:

jste byli evidováni úřadem práce jako uchazeči o zaměstnání,

vychovávali jste dítě do 4 let věku,

byl vám přiznán invalidní důchod II. stupně,

vykonávali jste základní vojenskou službu,

studovali jste – prvních 6 let doby studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole po dosažení 18 let věku do roku 2010.

Výše důchodu

Konkrétní výši důchodu je složitější spočítat, rozhodující je výše důchodového pojištění placeného v rozhodném období. Pro letošek se počítá jako rozhodné období rok 1986 až 2018. Z těchto let vám potom okresní správa sociálního zabezpečení spočítá váš důchod.

Můžete si dál vydělávat

S odchodem do důchodu však neplatí, že musíte přestat pracovat. Můžete si i nadále vydělávat a pobírat k tomu důchod. Přivýdělek k důchodu můžete brát v prakticky jakékoliv formě zaměstnání, OSVČ, i jako majitel firmy. Toto však neplatí v momentě, kdy jdete do předčasného důchodu. V tomto případě jakákoliv možnost přivýdělku v podstatě odpadá a smrskává se jen na velmi omezenou možnost podnikání.

V rámci zaměstnání v důchodu odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel za důchodce stejnou výši sociálního pojištění jako za zaměstnance v produktivním věku.

Rozdílně platby sociálního pojištění platí pro OSVČ. Ti nemusí v prvním roce platit nic a v dalších letech jim zálohy a skutečné pojištění vyměří dle přehledu příslušná OSSZ.