Česko vyhlásilo válku hrabošům: Štáb zasedá, umřou i jiná zvířata

S trochou nadsázky se dá říct, že Česko v uplynulých dnech vyhlásilo válku hrabošům. Druh se na našem území extrémně přemnožil a teď hrozí, že napáchá velké škody zemědělcům. Problém ale je, že plošné kladení jedů, které by jeho počty zredukovalo, může zabít i mnoho jiných druhů zvířat, které otrávené látky pozřou.

O dalším postupu v rámci celorepublikového boje s hrabošem se dnes bude rozhodovat na mimořádném jednání odborníků, které svolal ministr zemědělství Miroslav Toman. "Inicioval jsem okamžitě jednání odborníků, kteří posoudí, jak nejlépe dál postupovat při eliminaci přemnoženého hraboše. V některých lokalitách ve Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém kraji je situace neúnosná. Přemnožení hraboše je spojeno se zdravotními riziky pro lidské zdraví, vznikají velké hospodářské škody. Samozřejmě také chceme maximálně ochránit naši přírodu a krajinu,“ vysvětluje ministr Miroslav Toman.

Jak bojovat s hrabošem? Zemědělci komentují spor o kontroverzní hubení hlodavce. Zdroj: DVTV.

Podle vyjádření ministerstva zemědělství už nefungují tradiční metody jako orba. Ta jen hraboše vyhání na okolní pozemky. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) proto vydal podle povolení na plošnou aplikaci přípravku na hubení škodlivých hlodavců, které je platné pro nejvíce postižená území.

Podle ministerstva nestačí aplikovat jedy pouze přímo do nor, to by na současnou kalamitu prý nestačilo. "Situace je vážná. Škody, které by zemědělcům vznikly, by dosáhly stovek miliónů. V takovém případě bychom se pokusili najít prostředky na kompenzace, ale v tuhle chvíli je v rozpočtu nemáme,“ uvedl Miroslav Toman.