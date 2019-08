Cena za žaloby kvůli Roundupu? Bayer prý navrhuje 8 mld. USD

Bayer navrhuje zaplatit až 8 miliard dolarů na urovnání tisícovek amerických žalob kvůli spornému přípravku Rounup. Tvrdí to zdroje obeznámené s vyjednáváním. Žalující ve více než 18.000 žalobách tvrdí, že herbicid způsobuje rakovinu. Dohoda ale na spadnutí být zrovna nemusí. Akcie německé společnosti ve Frankfurtu i tak přidávají až 11 %. Na intradenní bázi to je nejvíce za deset let.

Úspěšné urovnání by mohlo uklidnit investory, kterým se expozice na masivní právní spor nelíbí. Obrovská pře způsobila, že se spekuluje o rozdělení německého výrobce chemikálií a léčiv. Nemluvě o tlaku na jeho akcie.

Od chvíle, kdy se Bayer dohodl na převzetí americké společnosti Monsanto, která Roundup původně vyráběla, odepsal titul během 14 měsíců zhruba jednu třetinu.

Zdroje tvrdí, že Bayer navrhoval zaplatit za vyřešení současných a budoucích sporů mezi šesti a osmi miliardami USD. Právníci žalující strany si za stažení žalob řekli o více než 10 miliard dolarů.

Sporným bodem jsou nyní další peníze na zákazníky, kterým nemoc ještě zjištěna nebyla. Řešení by se mohlo hledat měsíce, tvrdí také nejmenované zdroje Bloombergu.