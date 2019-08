Sazby šly dolů, a dále půjdou

Globální měnová politika nastartovala proces posunu směrem k více akomodativněiší formě. Jen během tohoto týdne snížily úroky hned čtyři centrální banky, a to novozélandská, indická, thajská a filipínská. V prvním případě dosahoval cut dokonce 50 bazických bodů, což bylo pro většinu trhu překvapením. Zaostávat za tímto posunem by neměly ani hlavní hráči jako Fed a ECB.

Styčným bodem nižších úroků je zpomalující ekonomický růst a inflační očekávání s důrazem na sílící rizika výhledu spojená s celkově zhoršující se kondicí globální ekonomiky, na které se podepisuje zejména faktor eskalujících obchodních sporů. To vše se v posledních dnech projevilo na odklonu od rizika směrem k bezpečným aktivům. Zlato se posunulo nad hranici 1500 dolarů za unci, hodnota dluhopisů se záporným výnosem se pak přehoupla přes 15 bilionů dolarů. Zájem investoři projevují zejména o instrumenty na delším konci křivky, což se v tomto týdnu projevilo například na zploštění americké a německé výnosovky (spread 2letého a 10letého instrumentu) až na úroveň z krizového roku 2008.

Nejzvučnější událostí posledních pěti dní bylo oslabení čínské měny nad psychologickou úroveň 7,00 USDCNY, a to včetně fixingu čínské centrální banky (poprvé od roku 2008). Ta explicitně uvedla, že tento krok je reakcí na sílící protekcionismus ze strany Spojených států. Zároveň se ale zavázala k udržení stabilního kurzu, byť na slabších, ale odůvodněných úrovních, a k cíleným opatřením proti spekulativním short pozicím, které by mohly vést k intenzivnějšímu oslabení jüanu. Lehký výplach zejména na rozvojových trzích sice proběhl, nejednalo se však o natolik agresivní reakci například ve srovnání s nečekanou devalvací z roku 2015.

Americká odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Ministerstvo USA označilo Čínu za devizového manipulátora s tím, že provedené kroky nelze tolerovat. Mezi první odvetná opatření lze zařadit rozhodnutí odložit povolení americkým firmám nakupovat vybrané zboží od čínské společnosti Huawei.

Eskalace sporů se projevila i na odhadu trhů ohledně snížení sazeb Fedu. Do hry se opět vrátila spekulace, že by Powell a spol. mohli již v září snížit úroky s bezmála 33% pravděpodobností o 50 bodů. Celkově by pak sazby měly během 12 měsíců klesnout o téměř 100 bodů.

Je pravdou, že dodatečná americká cla oznámená minulý týden zvýšila pravděpodobnost dalších zásahů ze strany Fedu. Očekáváme, že by ke snížení úroků, byť „pouze“ o 25 bodů, mohlo dojít již v září. Do hry se ale dostává i možnost ještě jednoho obdobného zásahu ve zbytku letošního roku. Zapomínat nelze ani na eventuální intervence americké vlády vedoucí k oslabení dolaru. Sice bychom si na tento scénář (zatím) nevsadili, pravděpodobnost je ale po oslabení čínského jüanu o poznání vyšší.

Evropská situace je obdobná. Zpomalující růst, další propad německého průmyslu, inflační očekávání na hony vzdálená inflačnímu cíli, hrozba předčasných italských voleb, brexit a nakonec nadále živý strašák amerických cel na evropská auta a automobilové komponenty. To vše se negativně projevuje na celkovém ekonomickém sentimentu, na který bude ECB nucena reagovat. Stejně jako trhy to v září vidíme na snížení depozitní sazby o 10 bodů. A další opatření budou zřejmě následovat.

Pro devizové trhy je tak v tuto chvíli příznačný nárůst volatility zpět na úrovně ze začátku roku. Sázky na strategie jako carry trade se již nejeví jako ty nejlepší, naopak, jak ukazuje dosavadní vývoj trhů, nejvíce v kurzu jsou bezpečné přístavy jako japonský jen a švýcarský frank. Investoři rovněž projevují o něco silnější zájem o devizové zajištění. To reflektuje například MSCI index FX hedgů měřící zajištění expozice investic do akciového podkladu globálního indexu MSCI. Jeho hodnoty se vyšplhaly na maxima z přelomu let 2016 a 2017.

Euro se na začátku týdne posunulo na silnější úrovně nad hranicí 1,1200 EURUSD. V závěru však lehce ztrácí. Evropskou měnu zatěžuje v tuto chvíli například debata o možných předčasných volbách v Itálii. Pátek nepřinese příliš klíčových dat. V Evropě budeme sledovat reakci libry na odhad britského HDP za druhý kvartál, v USA pak bude zveřejněn index cen výrobců.

Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1194 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,56 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1166 do 1,1222 EURUSD.*

Koruna v tomto týdnu podobně jako polský zlotý registrovala ztráty, které ji krátce dostaly až k hranici 25,80 za euro. Naopak maďarský zlotý vykázal zisky.

Dnes byl zveřejněn zápis ze srpnového zasedání bankovní rady ČNB. V něm zaznělo, že největší antiinflačním rizikem je zpomalení zahraničního růstu. V souvislosti s tím tak rada debatovala zejména citlivostní scénář polovičního růstu eurozóny v příštím roce.

„V souvislosti s vývojem v zahraniční bylo několikrát zmíněno, že rostoucí pesimismus ve světě se zatím výrazně nepřelévá do vývoje české ekonomiky, ve které přetrvávají silné fundamentální inflační tlaky,“ zní slova zápisu. „Na druhou stranu ale také zazněly názory, že pokud se vývoj v zahraničí bude dále zhoršovat, tak se vzhledem k velmi vysoké otevřenosti a obchodní provázanosti české ekonomiky s eurozónou nelze těmto negativním dopadům v budoucnu vyhnout.“

Vyznění zápisu trhy evidentně nikterak výrazně nepřekvapilo, což potvrzuje jen mírná reakce kurzu. I nadále se ale najdou subjekty sázející na to, že by ČNB měla letos přistoupit ke snížení sazeb. My se s tímto scénářem neztotožňujeme. Jako pravděpodobnější se nám jeví stabilita úroků. A co se týče kurzu, v tuto chvíli zejména v souvislosti se zahraničním děním spatřujeme rizika nakloněná k oslabení než k posílení.

Aktuálně se domácí měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,79 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,73 až 25,84 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,95 až 23,12 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.