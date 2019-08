Kofola (Koupit, 12m cíl = 482 CZK) - Pranostika „Když se v máji blýská, sedlák si výská“ pro Kofolu neplatí (Odhady výsledků)

Očekáváné výsledky hospodaření: Z dlouhodobého pohledu sezónnosti patří druhé čtvrtletí k nejúspěšnějším obdobím roku spolu s třetím kvartálem. Za poslední čtyři roky připadá na Q2 přibližně 29 % celoročních tržeb. Na základě našeho modelu předpokládáme, že výsledky Kofoly za druhý kvartál ovlivnilo hned několik faktorů. Pozitivní vliv mají meziročně nižší ceny cukru, kde od listopadu 2018 jeho cena osciluje mezi 320 až 340 USD za tunu, zatímco ve srovnatelném období předchozího roku se ceny pohybovaly mezi 330 až 400 USD za tunu. Druhým pozitivním vlivem je vývoj cen ropy. Od dubna do června letošního roku se cena ropy Brent pohybovala mezi 60 až 75 USD za barel, kdežto v loňském roce to ve stejném období bylo 67 až 80 USD za barel. K negativním vlivům se jednoznačně řadí velmi špatné počasí v průběhu května, kdy byly podprůměrné teploty a množství srážek, což ovlivnilo prodeje. V celé ekonomice je stále velký tlak na růst platů a dá se tedy očekávat, že bude dopadat i do finančních čísel Kofoly ve formě vyšších mzdových nákladů.

Meziročně by mělo dojít k mírnému růstu tržeb o 0,4 % na 1748,8 mil. CZK . Relativně v souladu s tím by měla růst i ziskovost firmy , když očekáváme EBITDA ve výši 352,7 mil. CZK , neboli o 0,8 % meziročně výše.