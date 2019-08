Rozbřesk: Mají výnosy německého bundu šanci na obrat?

Nálada na trzích se za posledních 24 hodin vylepšila a má to jeden hlavní důvod. Investoři přestávají mít strach, že obchodní válka v dohledné době přeroste v divoký měnový konflikt. Čína v posledních dnech dává najevo, že nemá zájem na výraznějších ztrátách juanu a jeho dalším pohybu nad 7 juanů za dolar.



Na druhou stranu příkopy mezi Čínou a USA jsou v tuto chvíli zjevně hodně hluboké a těžko očekávat, že v nejbližších měsících obchodní napětí poleví. Navíc obě dvě strany jsou přesvědčené, že mohou ve sporu tahat za delší konec provazu, a to samo o sobě může vést k další eskalaci. Donald Trump spoléhá na to, že Čína je objektivně více závislá na obchodu s USA, zatímco Čína sází na to, že Trump musí příští rok k volbám…





I proto těžko spoléhat na to, že by se měl na trhy vracet rychle optimismus. Zvlášť pokud se vedle obchodních válek budou trhy víc a víc bát scénáře tvrdého brexitu . V tomto světle také těžko uvěřit, že se obrátí i nálada na dluhopisových trzích, které s rostoucím strachem v tomto týdnu zaznamenaly výrazné zisky a s tím související propady výnosů. Výnos německého dluhopisu , přiživený mizerným německým průmyslem , dokonce propadl na rekordních -0,60 %. I když v takto nízkých německých výnosech jsou už implicitně zahrnuté sázky na další snižování sazeb v eurozóně a částečně i rozjezd politiky kvantitativního uvolňování, nejbližší měsíce těžko přinesou změnu nálady, která by bundy oslabila a jejich výnosy poslala výše. Snad kdyby z recesně naladěné německé ekonomiky přišly zprávy o přípravách na rozpočtovou expanzi... Česká koruna bez výraznějších domácích impulsů zůstává v lehké defenzivě a drží se na dostřel od 25,80 EUR/CZK . I když se nálada na globálních trzích dočasně stabilizovala, nečekáme další návrat optimismu, který by měl koruně pomoci (viz úvodník). Dál sázíme na lehkou defenzivu a pohyb v pásmu 25,70-25,90 EUR/CZK Eurodolar se vrátil k mizivé volatilitě a to přesto, že na jiných měnových párech je poměrně živo. Volatilní začíná být zejména britská libra . Ta včera výrazně oslabila poté, co se vyrojily spekulace, že premiér Boris Johnson hodlá vyhlásit těsně před termínem brexitu (31. října) hlasování o důvěře a pokud neprojde, tak vyhlásí nové volby a rozpustí parlament. Ten by tak neměl šanci s brexitem cokoliv udělat. Taková perspektiva se libře samozřejmě nelíbí a to nejen kvůli brexitu , ale i možnosti, že by se labouristé s jejich programem “lidového” kvantitativního uvolňování” rychle dostali k moci.Slovní intervence Saúdské Arábie, která naznačila, že je ochotna “udělat cokoli” pro stabilizaci cen, brání dalšímu propadu cen ropy Brent , která se aktuálně obchoduje těsně nad hranicí 57 USD /barel. Nejistota ohledně dalšího vývoje v americko-čínském obchodním konfliktu nicméně nedává cenám příliš prostoru pro výraznější růst a těžko hledat impuls, který by jim konci týdne výrazněji pomohl.Dnes bude pozornost ropného trhu směřovat na pravidelný měsíční report Mezinárodní energetické agentury. Očekáváme, že podobně jako americká EIA, také pařížská agentura bude revidovat výhled na růst globální spotřeby ropy směrem dolů a naznačí tak relativně komfortní tržní bilanci pro zbytek tohoto roku.