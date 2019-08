Ranní GBP/USD - Pátek 9.8.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Včerejší obchodování začalo na měnovém páru GBP/USD mírně optimisticky pro britskou měnu. Situace se změnila odpoledne s příchodem pozitivně laděných výsledků s menší prioritou z USA. Stačilo to ale na to, aby se cena vrátila do střední žluté úrovně, kde provedla malý pullback, o který se zapřela k výjezdu na jih k druhému supportu.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Poslední obchodní seance tohoto týdne by měla být, alespoň podle plánovaných fundamentů, o něco živější než v předešlých několika dnech, protože v 10:30 přijdou dva důležité makroekonomické údaje ze Spojeného Království jako je hrubý domácí produkt a průmyslová produkce. Ve 14:30 pak bude následovat středně důležitý index PPI z USA. Cena se zatím ráno drží poblíž střední žluté úrovně s mírnými výpady na obě strany téměř druhý týden, jako by nevěděla kudy kam. Ve hře může být bod zlomu celého trendu, ale to je hodně odvážná domněnka, která se potvrdí nebo vyvrátí až hodně v budoucnu. Menší pohyby by mohly napovědět svíčkové patterny na cenových úrovních a na ty kvalitní je třeba si zatím počkat.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.