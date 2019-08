Americké akcie vymazaly veškeré ztráty z počátku týdne (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje plán na rychlejší budování vysokorychlostních sítí.

Evropské akcie do dnešního obchodování vstoupí s tendencí k mírnému oslabování.

Spojené státy zveřejní ceny průmyslových výrobců. V Evropě budou k dispozici data o francouzské průmyslově výrobě. Již ráno byly oznámeny údaje o německé obchodní bilanci, která vykázala nižší než očekávaný přebytek kvůli silnějším dovozům.

Hospodářské výsledky dnes reportují Innogy, Novo Nordisk nebo LEG Immobilien.

Société Générale zvýšila doporučení pro akcie italské rafinérské společnosti Saras na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americké burzy včera rostly. Index S&P 500 si polepšil o 1,9 % a navázal tak na předchozí dvě růstové seance, čímž se mu podařilo vymazat všechny ztráty z počátku tohoto týdne. Zároveň se jednalo o nejvyšší nárůst za poslední dva měsíce. V plusu uzavřely všechny sektory, když nejmenší zisky, a to na úrovni jednoho procenta, si připsaly utility. Naopak nejúspěšnějším odvětím byly energetické společnosti, které rostly o 2,9 %, čemuž přispěly i rostoucí ceny ropy. Společným jmenovatelem pro všechny tituly byl silnější denní fixing čínského yuanu vůči americkému dolaru, který trhy vyhodnotily jako snahu centrální banky situaci na trzích stabilizovat.

Akcie v asijsko-pacifickém regionu v průběhu dnešního ranního obchodování společný směr nenašly. Na jedné straně se daří zejména indickým akciím, které si připisují zhruba jedno procento poté, co tamní vláda zvažuje zlepšení regulatorních podmínek pro zahraniční investory a snížení daní z kapitálových zisků. Podobné růsty zaznamenávají i akcie obchodované v Jižní Koreji, méně pak v Japonsku. Naopak čínské nebo singapurské akcie přicházejí o téměř jedno procento.

O2 Czech Republic

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo plán, jak uspíšit zavedení vysokorychlostních sítí využitelných například v robotické výrobě nebo autonomní dopravě. Operátoři by dle něj nemuseli obcím platit náhradu za pokládání kabelů na jejich pozemku a zároveň by se pro ně zlevnilo využívání rádiových kmitočtů. Vláda předpokládá, že jejich komerční využití by mohlo přijít do roku 2024.